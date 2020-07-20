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Врачам Узбекистана присудят государственную награду за борьбу с COVID-19

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200720/14581848/Vracham-Uzbekistana-prisudyat-gosudarstvennuyu-nagradu-za-borbu-s-COVID-19-.html

Соответствующее поручение дал глава республики Шавкат Мирзиёев. С самого начала пандемии власти старались всячески поддерживать медиков, которые делают все ради спасения граждан страны.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Президент дал указание наградить медработников республики, стоящих на передовой в борьбе с COVID-19. 

С данной инициативой Шавкат Мирзиёев выступил в ходе видеоселекторного совещания. 

"Поручено внести предложения о присуждении государственной награды врачам, рискующим своей жизнью и спасающим жизни больных, работая в самом эпицентре заболевания", — сообщает пресс-служба главы государства.

Отметим, что с самого начала пандемии власти Узбекистана уделили внимание необходимости материального поощрения медицинских работников, которые находятся  в непосредственном контакте с больными COVID-19.

© Sputnik / Sergey Malgavko
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Так, еще в марте Шавкат Мирзиёев поручил выплачивать надбавки к зарплате таким врачам.

Размер поощрительных выплат варьировался от 5 до 25 миллионов сумов в зависимости от вида деятельности медика.

На прошлой неделе власти подняли вопрос о дополнительных выплатах отдельной категории медработников, которые не были ранее включены в эпидемиологическую группу, хотя также находятся в зоне риска.

В данную группу вошли семейные врачи, педиатры, пульмонологи и терапевты.

Напомним: по последним данным, в Узбекистане с начала пандемии выявлено 16 966 случаев заболевания COVID-19, жертвами пандемии стали 88 человек, выздоровели — 9 279. 

Теги:
Узбекистан, коронавирус, Шавкат Мирзиёев, государственная награда, врачи



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