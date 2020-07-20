15:18 20 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.88
  • EUR11518.27
  • USD10194.96
Поиск

Мирзиёев о борьбе с пандемией: "Более важных расходов не может быть"

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (713)
2875 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200720/14581995/Mirziev-o-borbe-s-pandemiey-Bolee-vazhnykh-raskhodov-ne-mozhet-byt.html

Глава государства поручил руководителям секторов начинать рабочий день с изучения ситуации в больницах в своих районах.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В рамках видеоселекторного совещания президент отметил, что сегодня любые расходы, финансируемые из национального и местного бюджетов, должны направляться приоритетно на борьбу с пандемией. Более важных расходов не может быть, заявил глава государства.

Хокимы городов и районов несут ответственность за мониторинг ситуации в каждой больнице 24 часа в сутки и отвечают за создание условий для их бесперебойной работы.

Кроме того, в целях обеспечения непрерывной работы вновь приобретенных карет скорой помощи поставлена ​​задача привлечь квалифицированных водителей из различных сфер экономики, прежде всего из общественного транспорта, которые потеряли доход из-за приостановки деятельности.

Принято решение, что все руководители секторов будут начинать свой рабочий день с изучения ситуации в больницах в своих районах.

Ташкент закупил новые машины скорой помощи для госпиталя в Узэкспоцентре
Хокимият Ташкента
Ташкент закупил новые машины скорой помощи для госпиталя в "Узэкспоцентре"

Каждый руководитель должен понимать, что сегодня нет более важной задачи, чем охрана здоровья наших граждан, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

И сегодня же президент дал указание наградить медработников республики, стоящих на передовой в борьбе с COVID-19.

Поручено внести предложения о присуждении государственной награды врачам, рискующим своей жизнью и спасающим жизни больных, работая в самом эпицентре заболевания.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (713)
Теги:
Узбекистан, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, здравоохранение, Карантин, коронавирус, видеоселекторное совещание, президент Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Большая Луна и маленький оборотень — 13 завораживающих фото космоса
Олимпиада-80: работает КГБ СССР - вывоз проституток, воры в законе и цыганские бароны
КГБ, цыганские бароны, проститутки и другие тайны Олимпиады-80 — видео
Архитектурное обновление к ОИ-80: новые объекты на карте Москвы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться