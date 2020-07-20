Мирзиёев о борьбе с пандемией: "Более важных расходов не может быть"

Глава государства поручил руководителям секторов начинать рабочий день с изучения ситуации в больницах в своих районах.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В рамках видеоселекторного совещания президент отметил, что сегодня любые расходы, финансируемые из национального и местного бюджетов, должны направляться приоритетно на борьбу с пандемией. Более важных расходов не может быть, заявил глава государства.

Хокимы городов и районов несут ответственность за мониторинг ситуации в каждой больнице 24 часа в сутки и отвечают за создание условий для их бесперебойной работы.

Кроме того, в целях обеспечения непрерывной работы вновь приобретенных карет скорой помощи поставлена ​​задача привлечь квалифицированных водителей из различных сфер экономики, прежде всего из общественного транспорта, которые потеряли доход из-за приостановки деятельности.

Принято решение, что все руководители секторов будут начинать свой рабочий день с изучения ситуации в больницах в своих районах.

Каждый руководитель должен понимать, что сегодня нет более важной задачи, чем охрана здоровья наших граждан, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

И сегодня же президент дал указание наградить медработников республики, стоящих на передовой в борьбе с COVID-19.

Поручено внести предложения о присуждении государственной награды врачам, рискующим своей жизнью и спасающим жизни больных, работая в самом эпицентре заболевания.