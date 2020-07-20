В Узбекистане работникам скорой помощи назначат поощрительные выплаты

Ранее в Минздраве заявили о резко возросшей нагрузке на медработником в том числе скорой помощи: сегодня ежедневно поступает свыше 6 тысяч заявок в день — это в три раза больше, чем еще несколько месяцев назад.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Работников скорой помощи поощрят за их самоотверженный труд дополнительными выплатами.

Это следует из постановления правительства "О мерах по широкому охвату населения службой скорой медицинской помощи в период борьбы с COVID-19".

Согласно документу, до конца каждого месяца в период действия усиленного режима устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:

врачам – 2,5 миллиона сумов;

средним медицинским работникам – 1,5 миллиона сумов;

водителям – 1 миллион сумов.

Отмечается, что они заменят ежедневные дополнительные надбавки в размере 6% к зарплате работников всех бригад скорой помощи.

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Кроме того, согласно постановлению, с 20 июля "дополнительно к нормативу будут созданы мобильные бригады скорой помощи в составе 1 медицинского работника и 1 водителя, дежурящие круглосуточно".

"Исходя из эпидемиологической ситуации в Республике Каракалпакстан, областей и города Ташкента, а также количества суточных вызовов в службу скорой медицинской помощи будут утверждены временные нормативы компактных мобильных бригад скорой помощи", — говорится в сообщении Минздрава.

Напомним: несколько дней назад власти также подняли вопрос о дополнительных выплатах отдельной категории медработников, которые не были ранее включены в эпидемиологическую группу, хотя из-за контакта с инфицированными также находятся в зоне риска.

В данную группу вошли семейные врачи, педиатры, пульмонологи и терапевты.