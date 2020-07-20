В Ташкенте количество вызовов скорой помощи выросло в 3 раза — Минздрав

По поручению президента Шавката Мирзиёева Минздрав республики теперь придерживается новой стратегии в борьбе с COVID-19.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Ни для кого не секрет, что во время пандемии COVID-19 нагрузка на врачей значительно выросла: это касается и работы медучреждений, и в том числе службы скорой помощи.

Первый замглавы Минздрава Абдухаким Хаджибаев привел наглядные цифры.

По его словам, в скорую помощь Ташкента поступает свыше 6 тысяч заявок в день — это в три раза больше, чем еще несколько месяцев назад.

"Пару месяцев назад за день в службу скорой помощи Ташкента поступало в среднем 2,3−2,4 тысячи заявок, сегодня этот показатель увеличился в 2,5−3 раза и превышает 6 тысяч. Это очень большая нагрузка", — заявил Хаджибаев в эфире программы "Тахлилнома".

Несколько дней назад глава республики Шавкат Мирзиёев раскритиковал работу Минздрава и столичного хокимията по предотвращению распространения COVID-19 и лечению больных.

Президент поручил разработать более эффективные меры по оказанию медпомощи населению. В частности, речь шла о работе скорой помощи. Мирзиёев потребовал исключить случаи, когда люди, нуждающиеся в скорой медицинской помощи, не могут дозвониться до службы "103".

Генпрокурор Нигматилла Юлдашев заверил, что в республике будет обеспечено оперативное прибытие автомобилей скорой помощи в течение 15 минут.

По словам замглавы Минздрава, если до 15 июля (именно в этот день президент выступил с критикой) в распоряжении службы скорой помощи Ташкента находилось 178 автомобилей, то в последующие дни их количество возросло до 300.

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Хаджибаев также подчеркнул, что к каждой семейной поликлинике прикреплена отдельная машина для передвижения мобильной бригады.

При выезде по вызову медработники должны иметь при себе специальное оборудование, чтобы проверить, есть ли у пациента пневмония.

Каждая поликлиника получит рентген-аппараты, в том числе 120 мобильных аппаратов, добавил Хаджибаев.

Он отметил, что теперь, согласно указаниям Шавката Мирзиёева, Минздрав придерживается новой стратегии в борьбе с пандемией.

"Ранее работа была направлена на предотвращение распространения болезни, нынешняя задача — оперативно выявить больных и оказать им ускоренное лечение, не допустить осложнений до пневмонии. Сохранить жизнь пациентов, минимизировать потери", — заключил замглавы ведомства.

Напомним: с 18 июля больницы Узбекистана начали принимать пациентов без тестирования на COVID-19.

Аналогичные меры были приняты и в отношении работы скорой помощи: теперь сотрудники неотложки будут оказывать помощь пациентам, не дожидаясь ответа анализа на COVID-19.