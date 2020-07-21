13:13 21 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.11
  • EUR11666.39
  • USD10210.39
Поиск
Испытание вакцины от коронавируса

Узбекистан и КНР могут провести тестирование вакцины против COVID-19

© Ruptly .
Общество
Получить короткую ссылку
79312
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200721/14589871/Uzbekistan-i-KNR-mogut-provesti-testirovanie-vaktsiny-protiv-COVID-19.html

Китайская сторона проинформировала об успешном проведении двух стадий клинических испытаний инактивированной и рекомбинантной вакцин против коронавируса, разработанных China National Biotec Group.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Узбекистанские специалисты вместе с партнерами из Китая могут провести совместную - третью и последнюю - стадию испытаний вакцины от коронавируса, передает ИА "Дуне".

Посол Узбекистана в КНР Бахтиер Саидов и председатель правления китайской Sinopharm Group Лю Цзинчжэнь обсудили возможности борьбы специалистов двух стран с пандемией COVID-19. В частности, китайская сторона проинформировала об успешном проведении двух стадий клинических испытаний инактивированной и рекомбинантной вакцин против коронавируса, разработанных China National Biotec Group (CNBG, входит в Sinopharm Group).

"Недавно начата третья финальная фаза клинических испытаний среди населения в КНР. С учетом этого руководитель китайской корпорации предложил провести аналогичные испытания на территории Узбекистана", - говорится в информации "Дуне".

По данным агентства, одновременно испытания новой вакцины будут проведены в ОАЭ, в них примут участие порядка 15 тысяч человек.

Срок действия инактивированной вакцины после инъекции составляет от двух лет. На сегодняшний день на территории Китая ей было вакцинировано более 50 тысяч человек. В июле в Пекине было завершено строительство второго завода по выпуску вакцины, что позволит удвоить мощности ее производства - до 200 миллионов доз в год. Первый завод был построен в Ухане.

Глава Минздрава РФ: к испытаниям готовятся сразу несколько вакцин от COVID-19 >>

В пресс-офисе правительства эмирата Абу-Даби в ОАЭ сообщили 16 июля, что местная компания G42 и Sinopharm CNBG перешли к третьей - последней - стадии испытаний вакцины от коронавируса.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В России завершились испытания первой в мире вакцины от COVID-19

Заместитель главы государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь сказал, что китайским ученым удалось разработать одну рекомбинантную вакцину на основе аденовирусного вектора и четыре инактивированных вакцины.

Накануне стало известно, что Минобороны РФ официально завершило клинические испытания первой российской вакцины от коронавируса. 

Из военного госпиталя имени Бурденко была выписана вторая группа из 20 добровольцев. Первую группу испытуемых отпустили домой на днях.

Врачи 28 дней следили за реакцией организма добровольцев на препарат и пришли к выводу, что вакцина безопасна и не вызывает серьезных побочных реакций.

Теги:
Испытания, Китай, коронавирус, Вакцина



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Узбекский конник и другие герои Олимпиады-80 из СССР - фотолента
Путин заложил в Керчи новые десантные корабли
Путин заложил два десантных корабля в Керчи — какие названия они получат
Архитектурное обновление к ОИ-80: новые объекты на карте Москвы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться