Узбекистан и КНР могут провести тестирование вакцины против COVID-19

Китайская сторона проинформировала об успешном проведении двух стадий клинических испытаний инактивированной и рекомбинантной вакцин против коронавируса, разработанных China National Biotec Group.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Узбекистанские специалисты вместе с партнерами из Китая могут провести совместную - третью и последнюю - стадию испытаний вакцины от коронавируса, передает ИА "Дуне".

Посол Узбекистана в КНР Бахтиер Саидов и председатель правления китайской Sinopharm Group Лю Цзинчжэнь обсудили возможности борьбы специалистов двух стран с пандемией COVID-19. В частности, китайская сторона проинформировала об успешном проведении двух стадий клинических испытаний инактивированной и рекомбинантной вакцин против коронавируса, разработанных China National Biotec Group (CNBG, входит в Sinopharm Group).

"Недавно начата третья финальная фаза клинических испытаний среди населения в КНР. С учетом этого руководитель китайской корпорации предложил провести аналогичные испытания на территории Узбекистана", - говорится в информации "Дуне".

По данным агентства, одновременно испытания новой вакцины будут проведены в ОАЭ, в них примут участие порядка 15 тысяч человек.

Срок действия инактивированной вакцины после инъекции составляет от двух лет. На сегодняшний день на территории Китая ей было вакцинировано более 50 тысяч человек. В июле в Пекине было завершено строительство второго завода по выпуску вакцины, что позволит удвоить мощности ее производства - до 200 миллионов доз в год. Первый завод был построен в Ухане.

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В пресс-офисе правительства эмирата Абу-Даби в ОАЭ сообщили 16 июля, что местная компания G42 и Sinopharm CNBG перешли к третьей - последней - стадии испытаний вакцины от коронавируса.

Заместитель главы государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь сказал, что китайским ученым удалось разработать одну рекомбинантную вакцину на основе аденовирусного вектора и четыре инактивированных вакцины.

Накануне стало известно, что Минобороны РФ официально завершило клинические испытания первой российской вакцины от коронавируса.

Из военного госпиталя имени Бурденко была выписана вторая группа из 20 добровольцев. Первую группу испытуемых отпустили домой на днях.

Врачи 28 дней следили за реакцией организма добровольцев на препарат и пришли к выводу, что вакцина безопасна и не вызывает серьезных побочных реакций.