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Почти 100 махаллей в Сырдарьинской области заражены коронавирусом

Sputnik
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (715)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200721/14592902/Pochti-100-makhalley-v-Syrdarinskoy-oblasti-zarazheny-koronavirusom-.html

В области созданы резервные места для размещения пациентов, выделены средства на лекарства в размере трех миллиардов сумов. Для областного центра скорой медицинской помощи закуплены еще 14 автомашин, заработал call-центр.

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Хоким Сырдарьинской области Гофуржон Мирзаев заявил журналистам, что сейчас в регионе от коронавируса лечатся 190 граждан. При этом 57 пациентов находятся в стационарных условиях, а остальные 133 – в домашних. У 31 жителя обнаружена пневмония, но ни один из них не подключен к аппаратам ИВЛ. Полностью выздоровели 194 гражданина.

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Глава области рассказал, что с начала карантина на подконтрольной ему территории заболевание обнаружили у 385 граждан, 140 из них – международные водители-дальнобойщики и граждане, прибывшие из-за рубежа, остальные 245 – жители области.

"Эпидемиологическая ситуация в регионе усложняется. В 97 из 224 махаллей области обнаружили коронавирус", - заявил Мирзаев.

Глава администрации подчеркнул, что областным хокимиятом и соответствующими ответственными организациями предприняты необходимые меры: созданы резервные места для размещения пациентов, выделены средства на лекарства в размере трех миллиардов сумов. Для областного центра скорой медицинской помощи закуплены еще 14 автомашин, заработал call-центр, в 55 сельских врачебных пунктах установили телефонную связь.

Пресс-служба президента Узбекистана
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В медицинских учреждениях области имеются 96 аппаратов ИВЛ, 57 кардиомониторов, 78 аппаратов для измерения пульса, стационарные аппараты для рентгена.

Напомним, вчера утром в рамках видеоселекторного совещания глава Узбекистана вновь раскритиковал работу по противодействию коронавирусной инфекции.

Шавкат Мирзиёев отметил, что с 20 июля в каждом медучреждении, работающим с больными коронавирусом, организуют кассы коммерческих банков, которые будут выплачивать на месте заработную плату врачам за 14-дневный период.

Запланировано выделение первых 10 миллиардов сумов для создания резерва из 49 видов лекарственных средств для лечения больных коронавирусом.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (715)
Теги:
Узбекистан, Карантин, хоким, Сырдарьинская область, махалля, лечение, коронавирус



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