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В Ташкенте прошла акция в поддержку врачей Узбекистана

© Sputnik / Tatiana Makeeva
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (718)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200722/14600972/V-Tashkente-proshla-aktsiya-v-podderzhku-vrachey-Uzbekistana.html

На LED-экранах спортивно-развлекательного комплекса Humo Arena и гостиницы Hilton в Ташкенте появились ролики со словами благодарности за самоотверженность в борьбе с коронавирусом. 

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Общенациональное движение "Юксалиш" инициировало проведение акции-флешмоба в знак благодарности врачам Узбекистана.

Для того чтобы выразить признательность всем медикам, которые в эти дни находятся на передовой, на LED-экранах спортивно-развлекательного комплекса Humo Arena и гостиницы Hilton в Ташкенте появились ролики со словами благодарности за самоотверженность в борьбе с коронавирусом. 

Напомним, первый подобный флешмоб прошел в республике 27 марта. Он также был организован в поддержку всех тех, кто с редкими перерывами на еду и сон борется за победу над коронавирусной инфекцией.

Узбекистанцы в 22.00 вышли на балконы или открыли окна для того, чтобы поаплодировать врачам, сотрудникам МВД и военным — тем, кому приходится тяжелее всего.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (718)
Теги:
благодарность, врачи, Ташкент, Узбекистан, Общенациональное движение "Юксалиш", коронавирус



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