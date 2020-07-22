В Ташкенте прошла акция в поддержку врачей Узбекистана

На LED-экранах спортивно-развлекательного комплекса Humo Arena и гостиницы Hilton в Ташкенте появились ролики со словами благодарности за самоотверженность в борьбе с коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Общенациональное движение "Юксалиш" инициировало проведение акции-флешмоба в знак благодарности врачам Узбекистана.

Для того чтобы выразить признательность всем медикам, которые в эти дни находятся на передовой, на LED-экранах спортивно-развлекательного комплекса Humo Arena и гостиницы Hilton в Ташкенте появились ролики со словами благодарности за самоотверженность в борьбе с коронавирусом.

Напомним, первый подобный флешмоб прошел в республике 27 марта. Он также был организован в поддержку всех тех, кто с редкими перерывами на еду и сон борется за победу над коронавирусной инфекцией.

Узбекистанцы в 22.00 вышли на балконы или открыли окна для того, чтобы поаплодировать врачам, сотрудникам МВД и военным — тем, кому приходится тяжелее всего.