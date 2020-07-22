Сингапурский фонд передал Узбекистану 30 кислородных концентраторов

Транспортировка осуществлена 22 июля, грузовым рейсом АО "Uzbekistan Airways" в Ташкент через Шанхай (КНР) и принята Министерством здравоохранения Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Сингапурский фонд "Temasek Foundation" предоставил Узбекистану на безвозмездной основе 30 единиц кислородных концентраторов марки "Yuwell 7F-5", сообщает ИА "Дунё".

Сегодня состоялась церемония официальной передачи груза узбекской стороне.

Решение о предоставлении 30 единиц кислородных концентраторов стало своевременным и адресным содействием Сингапура в реализации комплексных мер и решительных действий Узбекистана в борьбе с COVID-19.

Транспортировка осуществлена сегодня, 22 июля, грузовым рейсом АО "Uzbekistan Airways" в Ташкент через Шанхай (КНР) и принята Министерством здравоохранения Узбекистана.

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Напомним, в начале апреля Исламский банк развития (ИБР) направил $17 млн на финансирование срочных закупок медицинского оборудования и изделий для клиник, которые создаются в Узбекистане для борьбы с коронавирусом.

Стороны также договорились проработать дополнительное финансирование со стороны ИБР для нужд системы здравоохранения и поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в Узбекистане на общую сумму более 140 миллионов долларов.