Больницы Узбекистана начнут принимать пациентов без тестирования на COVID-19

Теперь медики будут оказывать помощь, не дожидаясь ответа анализа на коронавирус. Это в том числе касается работы скорой помощи.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В последнее время со стороны населения поступает все больше жалоб о том, что медучреждения республики отказываются принимать пациентов, несмотря на имеющиеся симптомы COVID-19.

Также в Узбекистане усиливается проблема с вызовом скорой помощи.

В связи с эти власти обязали больницы принимать пациентов без проведения тестов на наличие инфекции.

"В штабе правительства было рассмотрено решение этого вопроса. Было дано поручение с сегодняшнего дня принимать пациентов в клиниках без тестирования (на коронавирус. — Sputnik)", — заявила член штаба по борьбе с COVID-19, доктор медицинских наук Феруза Хамрабаева.

Аналогичные меры были приняты и в отношении работы скорой помощи: теперь сотрудники неотложки будут оказывать помощь пациентам, не дожидаясь ответа анализа на COVID-19.

Напомним, что в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Узбекистане было принято лечить всех бессимптомных граждан на дому. Госпитализировать таких пациентов было поручено только в некоторых случаях.

Было даже выпущено специальное руководство, где описаны симптомы легкой формы COVID-19, а также рекомендации врачам и лицам, контактировавшим с инфицированными.

Также на днях глава республики Шавкат Мирзиёев объявил выговор главе Минздрава и хокиму Ташкента за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения COVID-19 в столице и лечению больных.

Президент поручил разработать более эффективные меры по оказанию медпомощи населению. В частности, речь шла о работе скорой помощи. Мирзиёев потребовал исключить случаи, когда люди, нуждающиеся в скорой медицинской помощи, не могут дозвониться до службы "103".

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Генпрокурор Нигматилла Юлдашев заверил, что в республике будет обеспечено оперативное прибытие автомобилей скорой помощи в течение 15 минут.

Отметим, что, на данный момент, в Узбекистане выявлено уже 16 429 случаев заболевания COVID-19, жертвами пандемии стали 84 гражданина, вылечились — 9 127 пациентов.