19:38 27 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.11
  • EUR11666.39
  • USD10210.39
Поиск
Палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19

Швейцарские компании поставят в Узбекистан 800 аппаратов ИВЛ на средства АБР

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
Получить короткую ссылку
35 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200727/14635738/Shveytsarskie-kompanii-postavyat-v-Uzbekistan-800-apparatov-IVL-na-sredstva-ABR.html

Контракт на сумму 19,5 миллиона долларов подписан между швейцарскими Medlogistics GmbH и Diatech S.A. и ГУП "Узмедимпэкс" (входит в структуру минздрава Узбекистана) за счет средств займа АБР.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Швейцарские компании поставят в Узбекистан 800 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) стоимостью 19,5 миллиона долларов за счет средств Азиатского банка развития (АБР), сообщает пресс-служба представительства АБР в Узбекистане.

Первые 100 аппаратов ИВЛ прибыли в Ташкент в рамках двух контрактов, подписанных со швейцарскими компаниями. Еще 700 аппаратов ИВЛ будут доставлены в ближайшие недели.

Контракт на сумму 19,5 миллиона долларов подписан между швейцарскими Medlogistics GmbH и Diatech S.A. и ГУП "Узмедимпэкс" (входит в структуру минздрава Узбекистана) за счет средств займа АБР.

Символика Азиатского банка развития
© Sputnik / Стрингер
АБР спрогнозировал замедление роста экономики Узбекистана из-за пандемии

Напомним, в мае Азиатский банк развития одобрил выделение Узбекистану гранта в размере 1,36 миллиона долларов на закупку медицинского оборудования и принадлежностей, необходимых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Этот грант дополняет первоначальную техническую помощь в размере 200 тысяч долларов США, выделенной Узбекистану в марте 2020 года на приобретение предметов медицинского назначения.

АБР также перераспределил 19,5 миллиона долларов США из текущего займа, чтобы позволить Узбекистану закупить еще 800 аппаратов искусственной вентиляции легких.

А несколько дней назад Совет директоров АБР одобрил выделение Узбекистану финансирования в размере $500 млн на цели бюджетной поддержки.

Выделяемое финансирование будет направлено на обеспечение макроэкономической стабильности, бесперебойную работу отраслей экономики, а также эффективную социальную поддержку населения в период пандемии.

Теги:
АБР, Узбекистан, коронавирус, аппараты ИВЛ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Вирус, пляж и люди: лучшие фото 2020 года, снятые на iPhone
От Камчатки до Балтийска: как День ВМФ отмечали в городах России
Ярко и с размахом: как отмечали День ВМФ в городах России — видео
Под знаком пандемии
Уроки пандемии: как коронавирус меняет экономику Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться