Швейцарские компании поставят в Узбекистан 800 аппаратов ИВЛ на средства АБР

Контракт на сумму 19,5 миллиона долларов подписан между швейцарскими Medlogistics GmbH и Diatech S.A. и ГУП "Узмедимпэкс" (входит в структуру минздрава Узбекистана) за счет средств займа АБР.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Швейцарские компании поставят в Узбекистан 800 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) стоимостью 19,5 миллиона долларов за счет средств Азиатского банка развития (АБР), сообщает пресс-служба представительства АБР в Узбекистане.

Первые 100 аппаратов ИВЛ прибыли в Ташкент в рамках двух контрактов, подписанных со швейцарскими компаниями. Еще 700 аппаратов ИВЛ будут доставлены в ближайшие недели.

Контракт на сумму 19,5 миллиона долларов подписан между швейцарскими Medlogistics GmbH и Diatech S.A. и ГУП "Узмедимпэкс" (входит в структуру минздрава Узбекистана) за счет средств займа АБР.

Напомним, в мае Азиатский банк развития одобрил выделение Узбекистану гранта в размере 1,36 миллиона долларов на закупку медицинского оборудования и принадлежностей, необходимых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Этот грант дополняет первоначальную техническую помощь в размере 200 тысяч долларов США, выделенной Узбекистану в марте 2020 года на приобретение предметов медицинского назначения.

АБР также перераспределил 19,5 миллиона долларов США из текущего займа, чтобы позволить Узбекистану закупить еще 800 аппаратов искусственной вентиляции легких.

А несколько дней назад Совет директоров АБР одобрил выделение Узбекистану финансирования в размере $500 млн на цели бюджетной поддержки.

Выделяемое финансирование будет направлено на обеспечение макроэкономической стабильности, бесперебойную работу отраслей экономики, а также эффективную социальную поддержку населения в период пандемии.