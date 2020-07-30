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Купюры номиналом пятьдесят тысяч сумов

Правительство распорядилось выделить 150 млрд сумов нуждающимся

Sputnik
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (751)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200730/14659323/Pravitelstvo-rasporyadilos-vydelit-150-mlrd-sumov-nuzhdayuschimsya-.html

В течение двух дней руководители секторов в регионах, согласно документу, должны обеспечить распределение средств среди населения.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Согласно распоряжению правительства, из антикризисного фонда на социальную поддержку нуждающимся семьям Узбекистана будет выделено 150 миллиардов сумов, сообщили в пресс-службе Минюста.

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Распределять средства, как следует из документа, будет фонд "Саховат ва кумак". Деньги направят в регионы следующим образом:

  • Республика Каракалпакстан - 10 миллиардов;
  • Андижанская область - 10 миллиардов;
  • Бухарская область - 10 миллиардов;
  • Джизакская область - 5 миллиардов;
  • Кашкадарьинская область - 20 миллиардов;
  • Навоийская область - 5 миллиардов;
  • Наманганская область - 10 миллиардов;
  • Самаркандская область - 10 миллиардов;
  • Сурхандарьинская область - 10 миллиардов;
  • Сырдарьинская область - 5 миллиардов;
  • Ташкентская область - 10 миллиардов;
  • Ферганская область - 10 миллиардов;
  • Хорезмская область - 10 миллиардов;
  • Ташкент - 25 миллиардов.

В течение двух дней руководители секторов в регионах должны обеспечить распределение средств среди населения.

Напомним, спецкомиссия при Кабмине объявила об очередных мерах поддержки населения в период усиления карантина с 10 июля до 1 августа. Государственная помощь в виде продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости охватила 120 000 нуждающихся семей. На эти меры правительство Узбекистана выделило 20 миллиардов сумов.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (751)
Теги:
коронавирус, Узбекистан, правительство, малообеспеченные семьи, население



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