Правительство распорядилось выделить 150 млрд сумов нуждающимся

В течение двух дней руководители секторов в регионах, согласно документу, должны обеспечить распределение средств среди населения.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Согласно распоряжению правительства, из антикризисного фонда на социальную поддержку нуждающимся семьям Узбекистана будет выделено 150 миллиардов сумов, сообщили в пресс-службе Минюста.

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Распределять средства, как следует из документа, будет фонд "Саховат ва кумак". Деньги направят в регионы следующим образом:

Республика Каракалпакстан - 10 миллиардов;

Андижанская область - 10 миллиардов;

Бухарская область - 10 миллиардов;

Джизакская область - 5 миллиардов;

Кашкадарьинская область - 20 миллиардов;

Навоийская область - 5 миллиардов;

Наманганская область - 10 миллиардов;

Самаркандская область - 10 миллиардов;

Сурхандарьинская область - 10 миллиардов;

Сырдарьинская область - 5 миллиардов;

Ташкентская область - 10 миллиардов;

Ферганская область - 10 миллиардов;

Хорезмская область - 10 миллиардов;

Ташкент - 25 миллиардов.

В течение двух дней руководители секторов в регионах должны обеспечить распределение средств среди населения.

Напомним, спецкомиссия при Кабмине объявила об очередных мерах поддержки населения в период усиления карантина с 10 июля до 1 августа. Государственная помощь в виде продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости охватила 120 000 нуждающихся семей. На эти меры правительство Узбекистана выделило 20 миллиардов сумов.