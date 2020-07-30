Правительство распорядилось выделить 150 млрд сумов нуждающимся

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Согласно распоряжению правительства, из антикризисного фонда на социальную поддержку нуждающимся семьям Узбекистана будет выделено 150 миллиардов сумов, сообщили в пресс-службе Минюста.
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Распределять средства, как следует из документа, будет фонд "Саховат ва кумак". Деньги направят в регионы следующим образом:
- Республика Каракалпакстан - 10 миллиардов;
- Андижанская область - 10 миллиардов;
- Бухарская область - 10 миллиардов;
- Джизакская область - 5 миллиардов;
- Кашкадарьинская область - 20 миллиардов;
- Навоийская область - 5 миллиардов;
- Наманганская область - 10 миллиардов;
- Самаркандская область - 10 миллиардов;
- Сурхандарьинская область - 10 миллиардов;
- Сырдарьинская область - 5 миллиардов;
- Ташкентская область - 10 миллиардов;
- Ферганская область - 10 миллиардов;
- Хорезмская область - 10 миллиардов;
- Ташкент - 25 миллиардов.
В течение двух дней руководители секторов в регионах должны обеспечить распределение средств среди населения.
Напомним, спецкомиссия при Кабмине объявила об очередных мерах поддержки населения в период усиления карантина с 10 июля до 1 августа. Государственная помощь в виде продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости охватила 120 000 нуждающихся семей. На эти меры правительство Узбекистана выделило 20 миллиардов сумов.