Министр здравоохранения Узбекистана госпитализирован

Алишер Шадманов находится на стационарном лечении в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре кардиологии.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. В пресс-службе Минздрава сообщили, что глава ведомства Алишер Шадманов попал в больницу.

По обнародованным данным, министр здравоохранения Узбекистана находится на стационарном лечении в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре кардиологии.

Его состояние удовлетворительно.

Напомним, вчера стало известно, что руководитель Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков заразился коронавирусом.

Сообщалось также, что болезнь у Отабекова протекает в легкой форме. Сейчас он находится в больнице, где получает необходимое лечение.