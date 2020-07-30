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Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов

Министр здравоохранения Узбекистана госпитализирован

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200730/14663176/Ministr-zdravookhraneniya-gospitalizirovan.html

Алишер Шадманов находится на стационарном лечении в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре кардиологии.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. В пресс-службе Минздрава сообщили, что глава ведомства Алишер Шадманов попал в больницу.

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По обнародованным данным, министр здравоохранения Узбекистана находится на стационарном лечении в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре кардиологии.

Его состояние удовлетворительно.

Напомним, вчера стало известно, что руководитель Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков заразился коронавирусом. 

Сообщалось также, что болезнь у Отабекова протекает в легкой форме. Сейчас он находится в больнице, где получает необходимое лечение.

Теги:
госпитализация, Узбекистан, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, министр здравоохранения



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