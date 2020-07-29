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Ушел из жизни заместитель министра финансов Ёркин Турсунов. Ему было 55 лет.

Умер заместитель министра финансов Узбекистана

Министерство финансов Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200729/14651210/Umer-zamestitel-ministra-finansov-Uzbekistana.html

На нынешнюю должность Ёркина Турсунова назначили в марте 2019 года. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ему было 55 лет.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Скончался заместитель министра финансов Узбекистана Ёркин Эргашевич Турсунов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов. Причина смерти не уточняется.

Турсунов родился в 1965 году в Самаркандской области. В 1990-м, окончив Институт народного хозяйства в Ташкенте, начал работать в хокимияте города Каттакургана. С 1993 по 2006 годы - в администрациях Самарканда и Навои.

С 2006 по 2012 гг. и с 2016 по 2018 годы занимал должность замглавы Министерства финансов. 

В марте 2018-го он был назначен исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана.

Тогда в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан он анонсировал кардинальное реформирование пенсионной системы. В частности, речь шла о повышении пенсионного возраста, формировании минимального рабочего стажа в соответствии с международными стандартами (10-15 лет) и даже обеспечения в будущем пенсией неработающих домохозяек за счет добровольно вносимых их супругами средств.

В марте прошлого года Турсунова снова назначили на должность заместителя министра финансов. А в апреле в рамках международной конференции "Реформа пенсионной системы и зарубежный опыт" он озвучил информацию, что в Узбекистане вскоре, возможно, будут предоставлять населению право покупать рабочий стаж.

По его словам, в новой Концепции пенсионной реформы республики предлагается дать возможность покупать рабочий стаж сроком до 5 лет.

Теги:
Узбекистан, смерть, заместитель министра, министр финансов



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