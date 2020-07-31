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Кабул Турсунов

Хоким Навоийской области проходит лечение в Ташкенте

Пресс-служба хокимията Навоийской области
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200731/14668723/Khokim-Navoiyskoy-oblasti-prokhodit-lechenie-v-Tashkente.html

Он проходит лечение на основании стандартов, разработанных квалифицированными медицинскими специалистами в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Хоким Навоийской области Кабул Турсунов проходит курс лечения в Ташкенте с 27 июля, сообщает пресс-служба хокимията.

"Последние 4 дня К. Турсунов проходит лечение на основании стандартов, разработанных квалифицированными медицинскими специалистами в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения. После выздоровления хоким Навоийской области продолжит свою работу в ближайшие дни", - говорится в информации. 

Напомним, вчера стало известно, что вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курирующий в правительстве аграрную и продовольственную сферу страны, заразился коронавирусом.

Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев болен COVID-19 >>

Также в пресс-службе Минздрава сообщили, что глава ведомства Алишер Шадманов попал в больницу.

Более того, COVID-19 был обнаружен у хокима Бухарской области Карима Камалова, он проходит лечение в Ташкенте.

Теги:
лечение, Узбекистан, Узбекистан, Хокимият, хокимият, хоким, хоким, Навоийская область, Навои



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