Хоким Навоийской области проходит лечение в Ташкенте

Он проходит лечение на основании стандартов, разработанных квалифицированными медицинскими специалистами в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Хоким Навоийской области Кабул Турсунов проходит курс лечения в Ташкенте с 27 июля, сообщает пресс-служба хокимията.

"Последние 4 дня К. Турсунов проходит лечение на основании стандартов, разработанных квалифицированными медицинскими специалистами в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения. После выздоровления хоким Навоийской области продолжит свою работу в ближайшие дни", - говорится в информации.

Напомним, вчера стало известно, что вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курирующий в правительстве аграрную и продовольственную сферу страны, заразился коронавирусом.

Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев болен COVID-19 >>

Также в пресс-службе Минздрава сообщили, что глава ведомства Алишер Шадманов попал в больницу.

Более того, COVID-19 был обнаружен у хокима Бухарской области Карима Камалова, он проходит лечение в Ташкенте.