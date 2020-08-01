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Для возвращения узбекистанцев из-за границы организуют 24 чартерных рейса

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (762)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200801/14679876/Dlya-vozvrascheniya-uzbekistantsev-organizuyut-24-charternykh-reysa--.html

Специальная республиканская комиссия при Кабмине разработала двухнедельный график возвращения граждан Узбекистана из 8 государств.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана опубликовала график чартерных рейсов, посредством которых узбекистанцы смогут вернуться на родину со 2-го по 16-ое августа.

Еще два рейса из Анкары и Нью-Йорка для вывоза узбекистанцев - расписание >>

В соответствии с решением специальной республиканской комиссии в течение ближайших двух недель в республику вернутся узбекистанцы из России, Кореи, Китая, Японии, Турции, Египта, ОАЭ, США. В общей сложности планируется организовать 24 рейса, 10 из которых прибудут из российских городов.

Расписание рейсов со 2-го по 16-ое августа:

  • 3 августа - Сеул-Ташкент-Сеул
  • 3 августа - Ташкент-Екатеринбург-Самарканд
  • 3 августа - Ташкент-Казань-Самарканд (Для студентов)
  • 3 августа - Ташкент-Москва-Ташкент
  • 4 августа - Ташкент-Стамбул-Ташкент
  • 5 августа - Ташкент-Сеул-Ташкент
  • 5 августа - Каир-Ташкент-Каир 
  • 6 августа - Ташкент-Дубай-Ташкент
  • 6-7 августа - Ташкент-Нью-Йорк-Ташкент
  • 6-7 августа - Ташкент-Токио-Ташкент
  • 7 августа - Ташкент-Ростов-на-Дону-Наманган
  • 7-8 августа - Ташкент-Пекин-Ташкент (Для студентов)
  • 8 августа - Ташкент-Санкт-Петербург-Наманган
  • 9 августа - Ташкент-Москва-Наманган
  • 10 августа - Сеул-Ташкент-Сеул
  • 10 августа - Ташкент-Дели-Ташкент
  • 10 августа - Каир-Ташкент-Каир
  • 11 августа - Ташкент-Москва-Ташкент
  • 12 августа - Ташкент-Сеул-Ташкент
  • 12 августа - Ташкент-Казань-Ташкент
  • 13 августа - Стамбул-Ташкент-Стамбул
  • 13-14 августа - Ташкент-Нью-Йорк-Ташкент
  • 15 августа - Ташкент-Москва-Ташкент
  • 16 август Ташкент-Санкт-Петербург-Ташкент

Напомним, ранее представительство Агентства внешней трудовой миграции Узбекистана обратилось к находящимся в России соотечественникам с просьбой не торопиться покупать билеты на вывозные чартеры. 

По данным ведомства, в запланированный график рейсов из РФ в РУз будут внесены изменения. Также граждан призвали не верить неофициальной информации и дождаться сообщений уполномоченных ведомств родной страны.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (762)
Теги:
коронавирус, Министерство транспорта Республики Узбекистан, Узбекистан, Узбекистанцы, Чартер



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