Для возвращения узбекистанцев из-за границы организуют 24 чартерных рейса

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана опубликовала график чартерных рейсов, посредством которых узбекистанцы смогут вернуться на родину со 2-го по 16-ое августа.

Еще два рейса из Анкары и Нью-Йорка для вывоза узбекистанцев - расписание >>

В соответствии с решением специальной республиканской комиссии в течение ближайших двух недель в республику вернутся узбекистанцы из России, Кореи, Китая, Японии, Турции, Египта, ОАЭ, США. В общей сложности планируется организовать 24 рейса, 10 из которых прибудут из российских городов.

Расписание рейсов со 2-го по 16-ое августа:

3 августа - Сеул-Ташкент-Сеул

3 августа - Ташкент-Екатеринбург-Самарканд

3 августа - Ташкент-Казань-Самарканд (Для студентов)

3 августа - Ташкент-Москва-Ташкент

4 августа - Ташкент-Стамбул-Ташкент

5 августа - Ташкент-Сеул-Ташкент

5 августа - Каир-Ташкент-Каир

6 августа - Ташкент-Дубай-Ташкент

6-7 августа - Ташкент-Нью-Йорк-Ташкент

6-7 августа - Ташкент-Токио-Ташкент

7 августа - Ташкент-Ростов-на-Дону-Наманган

7-8 августа - Ташкент-Пекин-Ташкент (Для студентов)

8 августа - Ташкент-Санкт-Петербург-Наманган

9 августа - Ташкент-Москва-Наманган

10 августа - Сеул-Ташкент-Сеул

10 августа - Ташкент-Дели-Ташкент

10 августа - Каир-Ташкент-Каир

11 августа - Ташкент-Москва-Ташкент

12 августа - Ташкент-Сеул-Ташкент

12 августа - Ташкент-Казань-Ташкент

13 августа - Стамбул-Ташкент-Стамбул

13-14 августа - Ташкент-Нью-Йорк-Ташкент

15 августа - Ташкент-Москва-Ташкент

16 август Ташкент-Санкт-Петербург-Ташкент

Напомним, ранее представительство Агентства внешней трудовой миграции Узбекистана обратилось к находящимся в России соотечественникам с просьбой не торопиться покупать билеты на вывозные чартеры.

По данным ведомства, в запланированный график рейсов из РФ в РУз будут внесены изменения. Также граждан призвали не верить неофициальной информации и дождаться сообщений уполномоченных ведомств родной страны.