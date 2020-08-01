Для возвращения узбекистанцев из-за границы организуют 24 чартерных рейса

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана опубликовала график чартерных рейсов, посредством которых узбекистанцы смогут вернуться на родину со 2-го по 16-ое августа.
Еще два рейса из Анкары и Нью-Йорка для вывоза узбекистанцев - расписание >>
В соответствии с решением специальной республиканской комиссии в течение ближайших двух недель в республику вернутся узбекистанцы из России, Кореи, Китая, Японии, Турции, Египта, ОАЭ, США. В общей сложности планируется организовать 24 рейса, 10 из которых прибудут из российских городов.
Расписание рейсов со 2-го по 16-ое августа:
- 3 августа - Сеул-Ташкент-Сеул
- 3 августа - Ташкент-Екатеринбург-Самарканд
- 3 августа - Ташкент-Казань-Самарканд (Для студентов)
- 3 августа - Ташкент-Москва-Ташкент
- 4 августа - Ташкент-Стамбул-Ташкент
- 5 августа - Ташкент-Сеул-Ташкент
- 5 августа - Каир-Ташкент-Каир
- 6 августа - Ташкент-Дубай-Ташкент
- 6-7 августа - Ташкент-Нью-Йорк-Ташкент
- 6-7 августа - Ташкент-Токио-Ташкент
- 7 августа - Ташкент-Ростов-на-Дону-Наманган
- 7-8 августа - Ташкент-Пекин-Ташкент (Для студентов)
- 8 августа - Ташкент-Санкт-Петербург-Наманган
- 9 августа - Ташкент-Москва-Наманган
- 10 августа - Сеул-Ташкент-Сеул
- 10 августа - Ташкент-Дели-Ташкент
- 10 августа - Каир-Ташкент-Каир
- 11 августа - Ташкент-Москва-Ташкент
- 12 августа - Ташкент-Сеул-Ташкент
- 12 августа - Ташкент-Казань-Ташкент
- 13 августа - Стамбул-Ташкент-Стамбул
- 13-14 августа - Ташкент-Нью-Йорк-Ташкент
- 15 августа - Ташкент-Москва-Ташкент
- 16 август Ташкент-Санкт-Петербург-Ташкент
Напомним, ранее представительство Агентства внешней трудовой миграции Узбекистана обратилось к находящимся в России соотечественникам с просьбой не торопиться покупать билеты на вывозные чартеры.
По данным ведомства, в запланированный график рейсов из РФ в РУз будут внесены изменения. Также граждан призвали не верить неофициальной информации и дождаться сообщений уполномоченных ведомств родной страны.