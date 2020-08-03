Сотрудники скорой помощи получат дополнительные выплаты – постановление

Денежное стимулирование будет распространяться только на тех сотрудников, которые были приняты на работу до 1 июня 2020 года.

ТАШКЕН, 3 авг - Sputnik. Принято постановление, согласно которому сотрудники скорой помощи получат дополнительные выплаты. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

В соответствии с документом, работникам неотложной медицинской помощи, чьи профессиональные силы направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции среди населения, будет предоставлена единовременная финансовая помощь.

Размеры выплат:

врачи – 5 млн сумов;

фельдшеры и санитары – 4 млн сумов;

водители – 3 млн сумов.

Отмечено, что денежное стимулирование будет распространяться только на тех сотрудников, которых приняли на работу до 1 июня 2020 года.

Ранее правительством страны были назначены ежемесячные поощрительные выплаты медработникам неотложки в размере от 1 до 2,5 млн сумов в период действия усиленного карантинного режима.

Кроме того, в Минюсте напомнили, что за ложный вызов сотрудников скорой медицинской помощи и других специализированных служб правонарушителей будут штрафовать на сумму в размере от 223 тысяч до 669 тысяч сумов.