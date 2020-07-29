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Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса

Узбекистанцам напомнили о штрафах за ложный вызов скорой помощи

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200729/14647204/Uzbekistantsam-napomnili-o-shtrafakh-za-lozhnyy-vyzov-skoroy-pomoschi.html

Ни для кого не секрет, что во время пандемии COVID-19 нагрузка на врачей значительно выросла: это касается и работы медучреждений, и в том числе службы скорой помощи.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В службу скорой помощи Узбекистана ежедневно поступает несколько тысяч обращений. 

Как ранее отметил первый замглавы Минздрава Абдухаким Хаджибаев, лишь в Ташкенте за последние месяцы количество заявок выросло в 3 раза.

Однако иногда в службы скорой помощи поступают ложные вызовы. В Минюсте напомнили, какая за это ожидает ответственность.

"Заведомо ложный вызов сотрудников органов внутренних дел, пожарной охраны, скорой медицинской помощи и других специализированных служб влечет наложение штрафа от 223 000 сумов до 669 000 сумов", — напомнили в ведомстве.

Ранее глава республики Шавкат Мирзиёев поручил разработать более эффективные меры по оказанию медпомощи населению. В частности, речь шла о работе скорой помощи. Президент потребовал исключить случаи, когда люди, нуждающиеся в скорой медицинской помощи, не могут дозвониться до службы "103".

Врач с пациентом в отделении реанимации и интенсивной терапии
© Sputnik / Илья Питалев
Врачи, не вошедшие в эпидемиологическую группу, также получат надбавки

Генпрокурор Нигматилла Юлдашев тогда заверил, что в Узбекистане будет обеспечено оперативное прибытие неотложки в течение 15 минут.

Также значительно выросло число автомобилей в распоряжении службы скорой помощи как Ташкента, так и других городов. 

Между тем власти республики стараются поддержать работников службы. Так, за их самоотверженный труд правительство назначит поощрительные выплаты в размере от 1 до 2,5 миллиона сумов. 

Они заменят ежедневные дополнительные надбавки в размере 6% к зарплате сотрудников всех бригад скорой помощи.

Теги:
штраф, Минюст Узбекистана, скорая помощь



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