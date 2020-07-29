Узбекистанцам напомнили о штрафах за ложный вызов скорой помощи

Ни для кого не секрет, что во время пандемии COVID-19 нагрузка на врачей значительно выросла: это касается и работы медучреждений, и в том числе службы скорой помощи.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В службу скорой помощи Узбекистана ежедневно поступает несколько тысяч обращений.

Как ранее отметил первый замглавы Минздрава Абдухаким Хаджибаев, лишь в Ташкенте за последние месяцы количество заявок выросло в 3 раза.

Однако иногда в службы скорой помощи поступают ложные вызовы. В Минюсте напомнили, какая за это ожидает ответственность.

"Заведомо ложный вызов сотрудников органов внутренних дел, пожарной охраны, скорой медицинской помощи и других специализированных служб влечет наложение штрафа от 223 000 сумов до 669 000 сумов", — напомнили в ведомстве.

Ранее глава республики Шавкат Мирзиёев поручил разработать более эффективные меры по оказанию медпомощи населению. В частности, речь шла о работе скорой помощи. Президент потребовал исключить случаи, когда люди, нуждающиеся в скорой медицинской помощи, не могут дозвониться до службы "103".

Генпрокурор Нигматилла Юлдашев тогда заверил, что в Узбекистане будет обеспечено оперативное прибытие неотложки в течение 15 минут.

Также значительно выросло число автомобилей в распоряжении службы скорой помощи как Ташкента, так и других городов.

Между тем власти республики стараются поддержать работников службы. Так, за их самоотверженный труд правительство назначит поощрительные выплаты в размере от 1 до 2,5 миллиона сумов.

Они заменят ежедневные дополнительные надбавки в размере 6% к зарплате сотрудников всех бригад скорой помощи.