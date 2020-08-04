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Самолеты авиакомпании Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево

В Узбекистан чартерными рейсами были возвращены около 500 граждан

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200804/14700750/V-Uzbekistan-charternymi-reysami-byli-vozvrascheny-okolo-500-grazhdan.html

Всех прибывших поместили на 14-дневный карантин в специально отведенных учреждениях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Накануне Узбекистан вывез из России сотни своих соотечественников.

Боинг 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Узбекистан вернул домой около 300 студентов, обучающихся в России

Граждане прибыли в Самарканд тремя чартерными рейсами из Казани и Екатеринбурга. Всего домой благополучно вернулся 501 гражданин республики. 

Среди них также около 300 узбекских студентов, обучающихся в вузах Поволжского федерального округа РФ.

Отмечается, что прибывшие были размещены на обязательный 14-дневный карантин в специально отведенных учреждениях.

"Все граждане были доставлены в карантинный центр (Кимёгарлар) в городе Самарканд, согласно установленным порядкам специальной комиссией Республики Узбекистан. Были приняты все меры для предотвращения распространения пандемии в сфере обслуживания пассажиров", — сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.

Ранее спецкомиссия при Кабмине разработала двухнедельный график возвращения граждан Узбекистана из 8 государств.

Ознакомиться с расписанием вылетов можно здесь.

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Важно: до регистрации на спецрейсы, в первую очередь, допускаются пенсионеры, лица, имеющие проблемы со здоровьем, женщины в положении и с грудными детьми.

Напомним: всего с марта Узбекистан вернул на родину почти 40 тысяч соотечественников, из них около 15 тысяч прибыли из России.

Также регулярно организовываются вывозные рейсы для граждан РФ, заставших пандемию в Узбекистане. К настоящему моменту, домой из республики вернулись более 3,6 тысячи россиян.

Теги:
коронавирус, Россия, Узбекистан, самолет, Чартер



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