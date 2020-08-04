Мирзиёев поручил усилить участие института махалли в предупреждении COVID-19

Представители местных органов самоуправления граждан также должны принимать активное участие в доставке продуктов питания нуждающимся семьям и лекарств для пациентов, которым рекомендовано лечение на дому.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиёев в рамках очередного видеоселекторного совещания проанализировал осуществляемую в Узбекистане работу по сдерживанию пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба главы республики.

С учетом сложной эпидемиологической обстановки в стране, приняты дополнительные меры, в частности, за последние 20 дней количество коек для лечения COVID-19 увеличилось в 3,5 раза и достигло почти 65 тысяч. На места доставлено почти 800 машин скорой помощи.

Завезены дополнительно 4 тысячи дыхательных аппаратов (ИВЛ, портативные СИПАП-аппараты, кислородные концентраторы), их общее число достигло 6,5 тысячи.

Подчеркнуто, что Министерство здравоохранения, хокимы и руководители секторов должны быть всесторонне готовыми к лечению коронавируса и пневмонии, они несут персональную ответственность за оказание каждому пациенту необходимой медицинской помощи, их госпитализацию, а также лечение.

Отмечалась необходимость дальнейшей активизации системы первичной медицинской помощи на местах.

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Например, в Ташкенте благодаря слаженной работе семейных поликлиник, мобильных бригад, специализированных поликлиник и служб "скорой помощи" за неделю удалось увеличить долю выздоровевших с 45 до 58 процентов.

В связи с этим заместителю премьер-министра Бехзоду Мусаеву, а также хокимиятам и руководителям секторов поручено завершить в течение недели развертывание в регионах системы лечения бессимптомных больных на дому при помощи мобильных медицинских бригад, взяв за основу опыт Ташкента.

Шавкат Мирзиёев отметил важность обратного перенаправления небольших больниц на местах на свой профиль лечения других видов заболеваний, в том числе хронических, продолжив организацию центров по приему и сортировке больных COVID-19.

Президент отметил, что при каждом случае тяжелого течения заболевания целесообразно консультироваться по тактике лечения с отечественными и зарубежными специалистами посредством видеоконференцсвязи.

Зампремьеру поручено в недельный срок изучить возможности закупки вакцин и вакцинации населения страны, посоветовавшись с ведущими учеными и опытными врачами.

Подчеркнута необходимость усиления участия института махалли в предупреждении заболевания, доставке граждан с подозрением на коронавирус в больницы, разъяснении требований карантина и осуществлении общественного контроля.

"Почти 40 тысяч человек работают в 9 150 махаллях по республике и получают заработную плату из бюджета. Мы увеличили их жалованье почти в 1,5 раза в этом году. Почему они должны оставаться в стороне в такой сложной ситуации? Каково состояние населения, кто и в каком доме болен, у кого какой уровень достатка, кто нуждается в помощи, а кому нужен врач - об этом на низовом уровне никто не знает так хорошо, как представители махалли" - отметил президент.

С этой целью хокимы и руководители секторов должны сплотить председателей махалли, инспекторов по профилактике и других работников, активистов махалли и представителей старшего поколения, закрепленных за махаллей медицинских работников, осуществлять руководство работой по установлению связи между лицами с подозрением на коронавирус и заболевшими с одной стороны, службой скорой медицинской помощи и врачами - с другой.

Представители местных органов самоуправления граждан также должны принимать активное участие в доставке продуктов питания нуждающимся семьям и лекарств для пациентов, которым рекомендовано лечение на дому.

Вместе с тем они должны на постоянной основе осуществлять на территории своей махалли разъяснение и общественный контроль на предмет нецелесообразности выходить из дома без причины и собираться, необходимости ношения медицинской маски и соблюдения социальной дистанции, воздержания от проведения свадеб и других семейных мероприятий, - подчеркнул Президент Шавкат Мирзиёев.