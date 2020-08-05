В Узбекистане запустили производство комбинезонов с антивирусным покрытием

Хлопчатобумажные ткани пропитаны специальным составом из микрочастиц ионов серебра и везикулярного компонента. На поверхности материала образуется тонкая защитная пленка, которая позволяет уничтожать вирусы и микробы.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В республике приступили к производству защитных медицинских комбинезонов из 100% хлопчатобумажной гидрофобной ткани, сообщают в Ассоциации "Узтекстильпром".

В СП Сotton Road подписали соглашение с компаниями СHT GmbH (Германия) и CHT Switzerland AG (Швейцария) об освоении новой европейской инновационной технологии HeiQ Viroblock. Она была создана в Швейцарии для производства активных антивирусных тканей.

Разработка представляет собой способ производства полотна, пропитанного составом из микрочастиц ионов серебра и специального везикулярного компонента. Таким образом на поверхности материала образуется тонкая защитная пленка, которая позволяет уничтожать вирусы и микробы.

Данная технология в течение 5-10 минут активно нейтрализует патогенные выделения SARS-CoV-2, за счет чего защитные комбинезоны становятся более практичными в применении по сравнению с теми, которые используются в настоящее время из полимеров (спанбонд).

Отмечено, что новая экипировка имеет хорошую воздухопроницаемость. Защитная одежда способна обеспечить персоналу длительную комфортную работу за счет отвода избыточного тепла. К тому же возможность ее многоразового использования (не менее 15 раз) позволит сэкономить финансовые средства в 5-7 раз.

Напомним: ранее в Узбекистане нарастили суточное производство защитных масок до 2 миллионов 640 тысяч единиц и медицинских халатов (комбинезонов) до 9,0 тысяч штук в день. Наибольшее их количество было произведено в столице, а также в Ташкентской и Кашкадарьинской областях.