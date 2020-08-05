Президент поручил пересмотреть генплан Ташкента и изменить границы города

Представлена информация о предлагаемом изменении границ города Ташкента в связи с организацией Янгихаётского района.

ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по изменению территориального устройства сопредельных районов города Ташкента и Ташкентской области.

Планируется перевести 1 010 гектаров столичных земель Ташкентской области и 8 371 гектар областных земель городу Ташкенту.

На презентации всесторонне рассмотрены соответствующие предложения.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по изменению территориального устройства сопредельных районов города Ташкента и Ташкентской области

Население столицы растет, инфраструктура города развивается. Ведется масштабная созидательная работа, появляются новые массивы. Так, в одном только Сергелийском районе за последние 3 года сдано в эксплуатацию 460 многоквартирных домов. За этот период сюда переехало более 100 тысяч человек, в результате чего общая численность населения района превысила 276 тысяч. Это обуславливает необходимость улучшения муниципального управления, создания удобств для жителей.

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Глава государства 29 мая текущего года выдвинул инициативу создать в городе Ташкенте район Янги хаёт (Новая жизнь). В соответствии с этим рабочей группой разработано предложение об образовании Янгихаётского района с площадью в 4 086 гектаров за счет 1 752 гектаров от территории Сергелийского района, 267 гектаров от Бектемирского, почти 328 – Зангиатинского, около 129 – Куйичирчикского, 263 – Янгиюльского и 1 346 гектаров от Уртачирчикского районов.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по изменению территориального устройства сопредельных районов города Ташкента и Ташкентской области

Представлена информация о предлагаемом изменении границ города Ташкента в связи с организацией Янгихаётского района. Рассмотрены предложения по строительству и благоустройству в новом районе, организации его административного центра.

Президент одобрил предложения и отметил необходимость пересмотра генерального плана столицы, рационального размещения жилья, промышленных предприятий, объектов инфраструктуры и обслуживания на передаваемых городу землях.