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Медсестра набирает лекарство в шприц в стационаре

Российская вакцина от COVID-19 поступит в Узбекистан не ранее 2021 года — эксперт

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200805/14710503/Rossiyskaya-vaktsina-ot-COVID-19-postupit-v-Uzbekistan-ne-ranee-2021-goda--ekspert.html

Ранее успешно завершились клинические испытания препарата. Промышленное производство планируют запустить уже в сентябре.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Российская вакцина от коронавируса может быть использована в Узбекистане не ранее 2021 года. Об этом заявил ректор Ташкентской медицинской академии Лазиз Туйчиев.

По его словам, сначала необходимо дождаться первых результатов вакцинации в РФ, а на это может уйти до полугода.

"Мы слышали, что в Российской Федерации вакцинация (от COVID-19. — Sputnik) начнется осенью. Это очень хорошо. Но мы можем узнать о ее результатах в течение трех-шести месяцев. <...> Только после этого, как там будет изучен этот процесс, считаю, мы должны начать его у нас", — сказал Туйчиев в интервью газете "Народное слово".

Ранее глава республики Шавкат Мирзиёев поручил правительству изучить вопрос закупки вакцины против коронавируса COVID-19 за границей.

Пресс-служба Минобороны РФ
Узбекистан может закупить первую российскую вакцину от COVID-19

В числе основных кандидатов на экспорт препарата от инфекции в том числе Россия.

Напомним, что в стране сейчас ведется активная разработка сразу нескольких потенциальных вакцин — одна из них уже прошла все необходимые клинические испытания и готова к выпуску. 

Промышленное производство препарата планируют запустить уже в сентябре, а массовую вакцинацию от коронавируса в России намерены начать уже в октябре. При этом для граждан страны прививки будут делать абсолютно бесплатно.

Однако есть одно важное уточнение: вакцинацию будут проводить среди взрослых, детей она не коснется

По закону, препарат должен сначала пройти полный цикл испытаний именно на взрослых (он уже завершен). Только потом можно будет начать доклинические тестирования вакцины с тем, чтобы ее вводили и детям.

Теги:
пандемия, коронавирус, Россия, Вакцина



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