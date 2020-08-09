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Между Ферганой и Сохским районом будет запущено авиасообщение

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200809/14735435/Mezhdu-Ferganoy-i-Sokhskim-rayonom-budet-zapuscheno-aviasoobschenie.html

Это предусмотрено постановлением президента "О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Сохского района Ферганской области в 2020–2021 годах".

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Власти Узбекистана активно развивают транспортную доступность между регионами страны. Так, согласно новому постановлению президенту, в скором времени будет запущено регулярное авиасообщение между Ферганой и Сохским районом.

Пограничник на смотровой вышке. Граница Кыргызстана
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Жителям Сохского района обеспечат свободный проезд через Кыргызстан

Поскольку Сохский район — это эсклав, окруженный территорией Кыргызстана, Шавкат Мирзиёев поручил МИД совместно с Минобороны решить вопрос использования воздушного пространства соседней республики.

После достижения договоренностей с кыргызской стороной будет установлена цена на авиабилеты. 

Как отметили в правительстве, при формировании стоимости перелета должны быть учтены финансовые возможности местного населения.

Президент также поручил администрации Ферганской области организовать взлетно-посадочные площадки для самолетов и вертолетов в Сохском районе. 

На это глава государства выделил месяц.

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Особое указание было дано и Министерству финансов: Мирзиёев поручил ведомству обеспечить возмещение компенсационных выплат на убытки, понесенные от полетов из Ферганы в Сохский район.

В этом году средства будут компенсированы из резервного фонда правительства, в последующие годы – из государственного бюджета.

Теги:
постановление, Узбекистан, Фергана, авиация, Самолет



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