ВОЗ: в Узбекистан отправлен гуманитарный груз на сумму около $300 тысяч

Отмечено, что в конце недели прибудет еще одна партия гуманитарного груза, состоящая из расходных материалов, предназначенных для работы в лаборатории.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. В штаб-квартире ВОЗ через глобальный Фонд солидарности и реагирования на COVID-19 направили очередной гуманитарный груз в РУз на общую сумму около $300 тысяч. Об этом Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе представительства организации в республике.

В этот раз рейсом из Стамбула доставлено 500 кислородных концентраторов. Кроме того, в конце недели прибудет еще одна партия гумпомощи, состоящая из расходных материалов, предназначенных для работы в лаборатории.

Глава представительства ВОЗ в Узбекистане Лианн Куппенс отметил, что их учреждение совместно с партнерскими агентствами ООН тесно сотрудничают с Министерством здравоохранения и Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз.

Напомним: в июле в республику было доставлено 3 груза на сумму более $4 миллионов. Первая партия прибыла 8 июля и включала в себя более 619 тысяч защитных экранов для лица и свыше 2,1 миллиона хирургических масок. Второй груз был доставлен 17 июля, он состоял из средств индивидуальной защиты для медицинских работников: 95,2 тысячи защитных очков, 178 тысяч халатов, 12 тысяч медицинских масок и более 1 млн респираторов KN95. Помимо этого, 24 июля в Ташкент поступило 38,4 тысячи комплектов тестов.