Всемирный банк: из-за COVID-19 полмиллиона узбекистанцев могут стать бедными

Больше половины занятого населения страны (55%) не охвачено программами социального страхования. Данная категория лиц находится в зоне повышенного риска в условиях пандемии.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Международная организация труда (МОТ), ЮНИСЕФ и Всемирный банк провели исследование системы социальной защиты в Узбекистане. Результаты совместной работы опубликованы общенациональным движением "Юксалиш".

Одним из основных выводов исследования названа необходимость создания единого органа, который мог бы осуществлять руководство и координацию деятельности в данной области, а также разработку и реализацию соответствующей национальной стратегии.

Больше половины занятого населения страны (55%) не охвачено программами социального страхования. Данная категория лиц находится в зоне повышенного риска в условиях пандемии.

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Порядка 44% населения Узбекистана пользуются программами социального страхования. Это свидетельствует о важности механизмов подобного рода для обеспечения адекватных периодических выплат, оказывающих влияние на сокращение масштабов бедности.

По расчетам Всемирного банка, около полумиллиона человек в Узбекистане, вероятно, окажутся за чертой бедности в результате пандемии COVID-19. Существует более высокий риск дальнейшего ухудшения положения в случае продления чрезвычайной ситуации.

Почти половина граждан и треть всех бедных в стране все еще не включены ни в одну из схем социальной защиты.

Последствия пандемии коронавируса по всей стране и недавних стихийных бедствий, негативно повлиявшие на благополучие тысяч жителей Бухарской и Сырдарьинской областей, продемонстрировали необходимость в повышении экономической устойчивости населения за счет расширения числа получателей социальной помощи.

При этом Всемирный банк, ЮНИСЕФ и МОТ готовы оказать дальнейшее содействие правительству Узбекистана в разработке эффективных, оперативных, устойчивых и всесторонних программ социальной защиты различных групп, нуждающихся в поддержке.