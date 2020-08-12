Сенатор направил в больницы Бухарской области 100 кислородных концентратов

В период пандемии возросла потребность в кислородных концентраторах. Они необходимы для лечения больных коронавирусом. В этих целях сенатор Олий Мажлиса направил гуманитарную помощь своим землякам.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Сенатор, учредитель общества с ограниченной ответственностью "Парвоз Хумо Равнак Транс" в Бухаре Нурмухаммад Очилов закупил 100 кислородных концентраторов из Китая. Он организовал их доставку до медицинских учреждений Гиждуванского, Алатского, Джандарского, Вабкентского, Шафирканского районов, а также города Кагана и областного многофункционального медицинского центра. Об этом сообщают в пресс-службе Сената Олий Мажлиса.

"Сейчас важнее всего – это восстановление здоровья наших больных и возвращение их своим семьям. Внеся свою лепту в общее доброе дело, мы чувствуем себя счастливыми", - сказал Очилов.

Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Доставка кислородных концентратов

Отметим, что это не первая гуманитарная помощь, которую оказывают своим соотечественникам публичные персоны.

Ранее капитан сборной Узбекистана по футболу Одил Ахмедов, выступающий за китайский клуб "Шанхай СИПГ"направил партию лекарственных препаратов на 600 млн сумов в Наманган.