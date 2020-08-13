В Центре исламской цивилизации итальянцы создадут хрустальный павильон

Люстры и павильон выполнят в одном стиле и по эксклюзивному дизайну. Они будут изготовлены из хрусталя и венецианского стекла с восточным орнаментом. Изделия дополнительно украсят малахитом и лазуритом.

ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. По инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Ташкенте строится Центр исламской цивилизации (ЦИЦ).

В связи с этим событием посольством Узбекистана в Риме проведена работа по привлечению к участию в проекте специалистов из ведущих итальянских компаний, обладающих обширными профессиональными знаниями и большим практическим опытом. Об этом сообщается в ИА "Дунё".

В частности, интерес к проекту ЦИЦ проявила известная компания iDog, которая занимается производством крупных изделий из светящегося венецианского стекла и хрусталя, а также Margraf (натуральный мрамор), Lasvit (стеклянные и осветительные изделия), GTArchitects (архитектура и дизайн интерьера) и Novello Giardini (ландшафтный дизайн). Ранее представители данных организаций уже посещали Узбекистан и предоставили свои эксклюзивные предложения.

Однако из-за пандемии коронавируса и введенных карантинных ограничений сейчас все переговоры ведутся в онлайн-формате. Дипломатическим представительством Узбекистана в Риме была организована видеоконференция с итальянской компанией iDogi с участием руководителей и экспертов Министерства строительства Узбекистана, хокимията города Ташкента, дирекции ЦИЦ и строительной компании АО Trest 12.

В рамках мероприятия главный исполнительный директор iDogi Доменико Каминити и менеджер по развитию специальных проектов Сильвия Форментин провели виртуальный тур по галерее, где были представлены лучшие образы их готовой продукции.

Представителями компании iDogi было предложено создать в Центре хрустальный павильон, в котором будет расположен оригинал Корана Усмана, а также люстры для центральных залов. Согласно данным, павильон и люстры изготовят из хрусталя и венецианского стекла с восточным орнаментом. К тому же их украсят малахитом и лазуритом. Они будут выполнены в одном стиле и по эксклюзивному дизайну.

По словам Каминити, Венецию и Узбекистан связывают давние исторические узы. Он отметил, еще в XIII веке венецианский купец и путешественник Марко Поло отразил свои впечатления об узбекских городах и народе в рукописи "Книга о разнообразии мира".

"Мы с большим уважением и интересом относимся к культурному наследию узбекского народа, которое вдохновляет нас к участию в этом грандиозном историческом проекте", - отметил Д.Каминити.

Руководство дирекции ЦИЦ в свою очередь представило развернутую презентацию о структуре и основных направлениях деятельности Центра.

"Отрадно, что интерес к участию в проекте проявляют ведущие компании Италии, которые являются лидерами по сохранению многовековых культурных традиций и их сочетанию с современными технологиями", - подчеркнул научный советник ЦИЦ академик Турсунали Кузиев.

Для совместного рассмотрения и согласования художественного стиля, цветовой гаммы и параметров изделий iDogi участники онлайн-встречи договорились продолжить обмен информацией.

Отмечено, что после снятия карантинных ограничений в Узбекистане и Италии состоится очередной официальный визит делегаций.

Известно, что в структуру архитектурного ансамбля ЦИЦ войдут музеи, выставочные залы, библиотека и архив, залы компьютерных и информационных технологий, отделы рукописей, каллиграфии, а также лаборатория реставрации манускриптов.

Согласно данным, Центр будет располагать крупной печатной и электронной базой данных древних рукописей, литографических книг, а также исторических актов и документов, современных книг и публикаций по религии и просвещению, хранящихся в Узбекистане и за рубежом, а также библиотекой с более чем 100 тысяч манускриптов.

Напомним: меценат Алишер Усманов подарил Центру исламской цивилизации уникальную книжную коллекцию. Пока строится здание, бесценные рукописи и книги зарубежных авторов из собрания всемирно известного востоковеда и библиографа Роберта Джонса хранятся в Институте востоковедения АН.