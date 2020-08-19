Организованы дополнительные чартеры по маршруту Ташкент – Франкфурт – Ташкент

Билеты можно приобрести в центральном офисе продаж авиакомпании Uzbekistan Airways. Узбекистанцам необходимо иметь с собой оригиналы документов – паспорт и основание на вылет.

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В компании Uzbekistan Airways сообщили об организации дополнительных чартерных репатриационных рейсов по маршруту Ташкент – Франкфурт – Ташкент. Авиасообщение запланировано на 21 и 28 августа.

Ташкент – Франкфурт (по местному времени):

вылет – 5.45;

прибытие – 9.40.

Франкфурт – Ташкент (по местному времени):

вылет – 11.40;

прибытие – 20.55.

Билеты на рейс по направлению Ташкент – Франкфурт можно купить в центральном офисе продаж авиакомпании. С собой необходимо иметь оригиналы соответствующих документов:

• для граждан Республики Узбекистан – паспорт и основание на вылет;

• для иностранных граждан – паспорт.

Во время приобретения билетов гражданам рекомендовано сверять стоимость, указанную в билете, с оплаченной суммой в кассе филиала АО Uzbekistan Airways.

Напомним: недавно в Uzbekistan Airways объявили о вынужденной отмене международных рейсов с 16 до 31 августа и части регулярных рейсов по местным направлениям. Руководство авиакомпании предложило пассажирам два варианта развития событий: первый – возврат денег через ваучер в соответствии с формой оплаты; второй – единоразовое перебронирование на их рейсы, запланированные с 01 сентября этого года.