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Boeing 767- 3 CBER

Организованы дополнительные чартеры по маршруту Ташкент – Франкфурт – Ташкент

Пресс-служба Uzbekistan airways
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200819/14800114/Organizovany-dopolnitelnye-chartery-po-marshrutu-Tashkent--Frankfurt--Tashkent.html

Билеты можно приобрести в центральном офисе продаж авиакомпании Uzbekistan Airways. Узбекистанцам необходимо иметь с собой оригиналы документов – паспорт и основание на вылет.

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В компании Uzbekistan Airways сообщили об организации дополнительных чартерных репатриационных рейсов по маршруту Ташкент – Франкфурт – Ташкент. Авиасообщение запланировано на 21 и 28 августа.

Ташкент – Франкфурт (по местному времени):

  • вылет – 5.45;
  • прибытие – 9.40.

Франкфурт – Ташкент (по местному времени):

  • вылет – 11.40;
  • прибытие – 20.55.

Билеты на рейс по направлению Ташкент – Франкфурт можно купить в центральном офисе продаж авиакомпании. С собой необходимо иметь оригиналы соответствующих документов:

•    для граждан Республики Узбекистан – паспорт и основание на вылет;

•    для иностранных граждан – паспорт.

Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.
© Sputnik / Илья Питалев
Опубликован график вывозных авиарейсов на ближайшие две недели
Во время приобретения билетов гражданам рекомендовано сверять стоимость, указанную в билете, с оплаченной суммой в кассе филиала АО Uzbekistan Airways.

Напомним: недавно в Uzbekistan Airways объявили о вынужденной отмене международных рейсов с 16 до 31 августа и части регулярных рейсов по местным направлениям. Руководство авиакомпании предложило пассажирам два варианта развития событий: первый – возврат денег через ваучер в соответствии с формой оплаты; второй – единоразовое перебронирование на их рейсы, запланированные с 01 сентября этого года. 




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