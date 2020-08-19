Утверждены адреса стадионов и площадей, где пройдут тестовые испытания

В Ташкенте абитуриенты будут сдавать вступительные экзамены на 6 локациях, в том числе в Ботаническом саду, Национальном парке и на стадионе ФК "Пахтакор".

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Государственном центре тестирования утвердили список объектов для проведения тестовых испытаний для абитуриентов.

В соответствии с обнародованным перечнем, в Ташкенте абитуриенты будут сдавать вступительные экзамены на 6 локациях, в том числе в Ботаническом саду, Национальном парке и на стадионе ФК "Пахтакор".

Напомним, вчера стало известно, что войти на территорию стадионов и парков в эти дни можно будет через контрольно-пропускные пункты. У входов будут оборудованы специальные коридоры дезинфекции. Всем абитуриентам измерят температуру тела и обеспечат антисептиками.

Кроме того, на всех площадках установят камеры видеонаблюдения. Отдельных залов ожидания для родителей и их родственников во время проведения тестовых испытаний не будет.

С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.