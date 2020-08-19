17:06 19 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.65
  • EUR12133.13
  • USD10246.71
Поиск
Стихийный сбор подписей под петицией к МВД с требованием выявить виновных в смерти Жасурбека Ибрагимова

В Узбекистане разрешат проводить митинги и демонстрации — закон РУз

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
128 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200819/14800839/V-Uzbekistane-razreshat-provodit-mitingi-i-demonstratsii--zakon-RUz.html

Заявление на право осуществления таких шествий необходимо подавать не позднее, чем за 15 рабочих дней до запланированной даты. Оно будет рассмотрено ответственными лицами в течение десяти рабочих дней.

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Узбекистане разработан закон о проведении митингов, собраний и демонстраций. Согласно документу, подобные мероприятия будет разрешено устраивать в рабочие дни с 10.00 до 18.00. Однако их длительность не должна превышать двух часов.

Заявление на право осуществления таких шествий необходимо подавать не позднее, чем за 15 рабочих дней до запланированной даты. Оно будет рассмотрено ответственными лицами в течение десяти рабочих дней.

Важно отметить, что закон запрещает финансирование митингов, собраний и демонстраций иностранными государствами, а также международными, зарубежными неправительственными и некоммерческими организациями.

Кроме того, возбраняется материальное стимулирование граждан в обмен на их привлечение к подобным мероприятиям.

UzAuto Motors начнет выпускать машины в новых цветах
Пресс-служба UzAuto Motors
ГУВД отреагировало на призывы к митингу против повышения цен UzAuto Motors

Обсуждение законопроекта продлится до 2 сентября текущего года.

Напомним: проект закона, регламентирующего митинги, собрания и демонстрации, был вынесен на обсуждение в июне прошлого года. Его разместили на портале нормативно-правовых актов Узбекистана. В документе предлагалось ввести четкие правила по организации и проведению массовых мероприятий для активного проявления гражданской позиции. 

Теги:
Законопроект, новый закон, закон, Узбекистан, Митинг



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как производят первую в мире вакцину от COVID-19 — фото с завода
Эскалация напряженности у западных границ России. Зачем США направляют военных в Польшу?
Эскалация напряженности у западных границ России. Зачем США направляют военных в Польшу?
Статистика по заключенным в Узбекистане
Колючая статистика: сколько в Узбекистане колоний и заключенных

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться