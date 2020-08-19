В Узбекистане разрешат проводить митинги и демонстрации — закон РУз

Заявление на право осуществления таких шествий необходимо подавать не позднее, чем за 15 рабочих дней до запланированной даты. Оно будет рассмотрено ответственными лицами в течение десяти рабочих дней.

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Узбекистане разработан закон о проведении митингов, собраний и демонстраций. Согласно документу, подобные мероприятия будет разрешено устраивать в рабочие дни с 10.00 до 18.00. Однако их длительность не должна превышать двух часов.

Заявление на право осуществления таких шествий необходимо подавать не позднее, чем за 15 рабочих дней до запланированной даты. Оно будет рассмотрено ответственными лицами в течение десяти рабочих дней.

Важно отметить, что закон запрещает финансирование митингов, собраний и демонстраций иностранными государствами, а также международными, зарубежными неправительственными и некоммерческими организациями.

Кроме того, возбраняется материальное стимулирование граждан в обмен на их привлечение к подобным мероприятиям.

Обсуждение законопроекта продлится до 2 сентября текущего года.

Напомним: проект закона, регламентирующего митинги, собрания и демонстрации, был вынесен на обсуждение в июне прошлого года. Его разместили на портале нормативно-правовых актов Узбекистана. В документе предлагалось ввести четкие правила по организации и проведению массовых мероприятий для активного проявления гражданской позиции.