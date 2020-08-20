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UzAuto Motors начнет выпускать машины в новых цветах

UzAuto Motors завышала цены на автомобили в среднем на 10% — заключение АМК

Пресс-служба UzAuto Motors
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200820/14803670/UzAuto-Motors-zavyshala-tseny-na-avtomobili-v-srednem-na-10--zaklyuchenie-AMK.html

Антимонопольный комитет провел проверку и возбудил дело в отношении компании по признакам нарушения закона "О конкуренции".

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. По итогам проверки выявилось, что AO UzAuto Motors при формировании базовых оптовых и розничных цен на выпускаемые авто за счет необоснованного увеличения затрат устанавливала высокую монопольную цену, из-за чего стоимость легковушек в среднем выросла на 10,29%. 

Производство автомобилей на заводе Узавтомоторс
Узавтомоторс / ASKAR YACUBOV для Sputnik Узбекистан
Антимонопольный комитет возбудил дело в отношении UzAuto Motors

Кроме того, отмечается, что компания совершала действия, которые дискриминировали права и интересы потребителей и предпринимателей при продаже автомобилей через дилеров, в том числе включая условия, которые никоим образом не были связаны с предметом договора.

Согласно отчету АМК, UzAuto Motors также злоупотребляла своим доминирующим положением, что привело к препятствованию входа на рынок других производителей.

Данные случаи были детально изучены, компании поручено устранить данные нарушения.

В частности, UzAuto Motors необходимо вычесть и вернуть покупателям сумму (в зависимости от автомобиля) в размере:

  • 3 миллиона сумов — Spark модификации LS M/T, 3,5 миллиона сумов — Spark модификации LT A/T;
  • 3,1 миллиона сумов — Nexia 3 модификации LT M/T, 3,7 миллиона сумов — Nexia 3 модификации LTZ A/T;
  • 4,4 миллиона сумов — Cobalt модификации LT M/T, 10,5 миллиона сумов — Cobalt модификации LTZ A/T;
  • 13,8 миллиона сумов — Gentra модификации SX M/T, 13,7 миллиона сумов — модификации SX M/T CNG и 19,8 миллиона сумов — модификации CDX A/T Plus;
  • 15,4 миллиона сумов — Damas модификации DLX, 15,7 миллиона сумов — модификации VAN и 13 миллионов сумов — модификации Labo. 
"Заключаемые в будущем контракты на продажу легковых автомобилей должны быть основаны на ценах, сформированных за счет вычета вышеупомянутых необоснованных затрат, либо, исходя из маркетинговой стратегии компании, с учетом снижения цен на 10,29% и обеспечением снижения необоснованных затрат на 942 891 108 031 сумов", — говорится в отчете АМК.

Новые цены на авто должны быть представлены в комитет.

Антимонопольный комитет выявил ряд нарушений в работе UzAuto Motors
UzAuto Motors
Антимонопольный комитет выявил ряд нарушений в работе UzAuto Motors

Продажа машин, выпускаемых UzAuto Motors, должна осуществляться только "в строгом соответствии с последовательностью договоров, заключаемых через программу UzAvtoSavdo", добавили в АМК.

В случае возврата автомобилей с экспорта или по другим причинам, по которым экспорт не состоялся, они должны быть реализованы на внутреннем рынке путем равномерного распределения через дилеров.

UzAuto Motors должна обеспечить для действующих и новых дилеров равные условия при заключении дистрибьютерских договоров на продажу машин по специальным акциям оплаты в рассрочку.

Также компания не должна предпринимать действий, которые бы ограничивали конкуренцию, заключили в АМК.

Теги:
скандал, цены, автомобили, Узбекистан, UzAuto Motors



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