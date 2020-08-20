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Покупатели выбирают мясо у прилавка на базаре Чорсу в ташкенте

Узбекские семьи стали покупать меньше мяса

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200820/14809477/Uzbekskie-semi-stali-pokupat-menshe-myasa.html

В частности,  большинство респондентов в Узбекистане сообщили, что их доходы значительно сократились.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. В связи с карантином в Узбекистане стали покупать меньше мяса, сообщают в Центральном банке, где проанализировали влияние пандемии на доходы населения.

"Пятьдесят шесть процентов опрошенных ответили, что семейный доход во время пандемии сократился, 21% признались, что никак не изменился, 15% сказали, что остались без доходов. Еще 7% затруднились ответить, а 2% сообщили о росте доходов", - говорится в информации.

В частности,  большинство респондентов сообщили, что их доходы значительно сократились.

Так, все семьи, независимо от дохода, сократили траты на мясо, вплоть до 40%.

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А вот траты на рис и масло сократились незначительно.

Опрошенные также признались в сокращении расходов на транспорт (на 16%), коммунальные услуги, Интернет и телефон (на 2%).

 

Теги:
покупка, Покупки, продукты, мясо, пандемия, деньги, Узбекистан, Узбекистан



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