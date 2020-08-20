Антибиотики не лечат коронавирус — заключение Минздрава

По словам эксперта в сфере фармацевтики, противомикробные препараты никак не влияют на COVID-19, а наоборот создают условия для его распространения.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. На сегодняшний день среди населения зафиксированы случаи приема антибиотиков для лечения или профилактики коронавируса. По статистике, 700 тысяч человек во всем мире ежегодно умирают в результате неправильного применения антибактериальных препаратов, сообщают в Министерстве здравоохранения.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, если использование антибиотиков не начнут регулировать, то через 50 лет ежегодно будут умирать около 10 миллионов человек.

"Антибиотики не лечат коронавирус. Они никак не влияют на него, а наоборот создают условия для распространения вируса. Безрецептурное и бессистемное применение антибиотиков приводит к тому, что они становятся неэффективными, когда лечение с их использованием действительно необходимо. Это происходит из-за того, что в организме начинает вырабатываться устойчивость к антибиотику", - объяснила глава Агентства по развитию фармацевтической промышленности Минздрава Мухаббат Ибрагимова.

По словам эксперта, если устойчивость возникает только к одному антибиотику, то на пациента уже не будет воздействовать какой-либо другой противомикробный препарат с множественной лекарственной устойчивостью. В будущем это может привести к печальным последствиям, вплоть до летального исхода.

Фармспециалист отмечает, что когда коронавирус только стал распространяться, люди начали принимать антибиотики без рецепта врача. Однако эта группа препаратов не лечит COVID-19, так как возбудителем данной болезни является вирус, а не бактерия. В результате, это приводит к ухудшению общего состояния пациента и ослабеванию иммунитета.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в республике коронавирусной инфекций заразились 37 547 человек. В настоящее время лечение проходят 4 034 пациента.