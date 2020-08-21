В РЖД сообщили о желании Узбекистана восстановить пассажирские ж/д перевозки

Вопрос о восстановлении пассажирских ж/д перевозок будет рассмотрен уже в ближайшее время, а РЖД находится в постоянном контакте с коллегами из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. РЖД сообщили в Минтранс России о желании Узбекистана восстановить пассажирские железнодорожные перевозки с Россией, и этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время, сообщил генеральный директор российской компании Олег Белозеров РИА Новости.

"Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из Узбекистана и решаем все вопросы, связанные с вывозом людей, в приоритетном порядке. Что касается восстановления регулярных пассажирских перевозок, то мы проинформировали Минтранс России о запросе узбекской стороны. И в ближайшее время эта ситуация будет рассмотрена, и по ней будет принято решение", – цитируют РЖД Белозерова.

Глава РЖД и заместитель премьер-министра Узбекистана – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков обсудили актуальные вопросы российско-узбекского сотрудничества в части развития железных дорог.

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Напомним, международные поезда в сообщении России с Узбекистаном перестали курсировать с 16 марта из-за ситуации с коронавирусом.

Неиспользованные билеты на отмененные поезда можно было вернуть без дополнительных плат и сборов.