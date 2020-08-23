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Международный фестиваль Волшебство танца состоится в комплексе Ичан Кала в Хиве с 7 по 9 сентября

Что изменится в Узбекистане с 1 сентября 2020 года

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Размеры пенсий, а также пособий, выдаваемых инвалидам с детства, престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, повысятся на 10%. О других нововведениях — в материале.

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В Министерстве юстиции представили сводку изменений, которые ожидают жителей республики с начала следующего месяца.

1. Размер пенсий и пособий увеличится

Размеры пенсий, а также пособий, выдаваемых инвалидам с детства, престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, повысятся на 10%.

Их размеры теперь составят:

  • базовая расчетная величина исчисления пенсии — 262 470 сумов;
  • минимальный размер пенсии по возрасту — 513 350 сумов;
  • минимальный размер пособия инвалидам с детства — 513 350 сумов;
  • минимальный размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, — 315 030 сумов.

2. Изменится порядок вывоза за границу наличных денежных средств

С сентября физические лица смогут вывозить за пределы страны без специального разрешения до 70 миллионов сумов (около 6,8 тысячи долларов).

Олег Буклемишев
© Sputnik / Илья Питалев
Эксперт о решении по вывозу валюты из Узбекистана: это верный шаг

Обязательной декларации подлежит сумма, объем которой не превышает эквивалент в 100 миллионов сумов (примерно 9,7 тысячи долларов).

Ранее за пределы страны можно вывозить до 5 тысяч долларов с обязательной декларацией и до 2 тысячи долларов без декларации.

По мнению многих экспертов, увеличение лимита вывозы валюты из Узбекистана положительно скажется на трансграничной торговле и других операциях, которые начнут более активно развиваться. 

3. Срок пребывания без регистрации составит 15 дней

Данные нововведения касаются правил регистрации граждан республики по месту постоянного проживания и месту временного пребывания в Ташкенте и Ташобласти:

  • срок пребывания без регистрации по месту постоянного проживания и месту временного пребывания для граждан Узбекистана составит 15 дней (пока он составляет 10 дней);
  • оформление регистрации будет производиться в течение одного дня (в настоящее время это 3 дня);
  • отменяется порядок выписки с прежнего места постоянного проживания при регистрации граждан по другому месту постоянного проживания;
  • отменяется практика проставления штампа в паспорт, домовую книгу либо поквартирную карточку при оформлении регистрации по месту постоянного проживания;
  • отменяется порядок посещения военнообязанными отделов по делам обороны для снятия с воинского учета и принятия на воинский учет в процессе регистрации по месту постоянного проживания;
  • не требуется согласие владельца жилья при предоставлении гражданином сведений о договоре аренды, взятом на учет в налоговых органах при регистрации по месту временного пребывания. 

В Ташкенте и Ташкентской области регистрация по месту постоянного проживания и месту временного пребывания
граждан Узбекистана будет осуществляться через автоматизированную информационную систему "Манзил" МВД на основе принципа "одно окно" путем межведомственного электронного взаимодействия.

4. Нововведения в сфере экспорта и импорта

На тарифы на железнодорожные грузовые экспортные перевозки между Хорезмской областью и Ташкентом вводится скидка в размере 50%. 

На приграничных таможенных постах также внедряется таможенная информационная система "Единое окно". Как итог — время оформления таможенного оформления сократится в 5 раз для экспорта и в 2 раза для импорта.

5. Изменения порядка списания безнадежной налоговой задолженности

С сентября следующие налоговые задолженности признаются безнадежными к взысканию:

  • при ликвидации юридического лица – когда из-за недостаточности его имущества и (или) отсутствия возможности со стороны учредителей (участников) данного юрлица погасить его налоговую задолженность, в порядке, установленном в статье 91 Налогового кодекса;
  • при объявлении индивидуального предпринимателя банкротом — когда из-за нехватки имущества должника, налоговая задолженность (или ее часть) остается невзысканной;
  • при смерти физлица или при признании его умершим — когда из-за нехватки его имущества, в том числе, при переходе наследства в госсобственность, его налоговая задолженность остается невзысканной в порядке, определенном в статье 94 Налогового кодекса;
  • при отсутствии наследников у умершего физлица или когда его наследник (наследники) отказываются от права наследования;
  • при принятии судом решения об утере налоговым органом возможности взыскания налоговой задолженности в связи с истечением установленного срока ее взыскания (в том числе при вынесении судом решения об отказе в восстановлении просроченного срока подачи заявления о взыскании налоговой задолженности);
  • когда иностранное юрлицо снято с учета в налоговых органах из-за недостаточности имущества постоянного представительства и отсутствия возможности его погашения нерезидентом Узбекистана, налоговая задолженность осталась невзысканной.

6. Скидки на аренду концертных залов за живое исполнение и новый порядок работы цирков

С сентября артистам начнут делать скидку 50% на аренду концертных залов, если они выступают без фонограммы. 

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Разрешается постановка и исполнение драматических, музыкальных и музыкально-драматических произведений, приобретенных Министерством культуры и предназначенных для публичного исполнения также в частных театрах.

Также со следующего месяца:

  • не требуется разрешение на проведение массового мероприятия и других документов разрешительного характера для зрелищных мероприятий, проводимых передвижными цирками. При этом организаторы мероприятия не менее чем за 10 дней в письменной форме уведомляют ОВД о месте и времени их проведения;
  • ОВД, Нацгвардия и органы Министерства по чрезвычайным ситуациям обеспечивают общественный порядок и пожарную безопасность на зрелищных мероприятиях, проводимых передвижными цирками без взимания платы;
  • за мероприятия, проводимые передвижными цирками в парках культуры и отдыха и спортивных сооружениях системы госорганов и организаций, а также на скверах и других открытых пространствах, арендная плата и другие виды платежей не взимаются;
  • деятельность самозанятых граждан по сохранению и использованию объектов нематериального культурного наследия (дорбоз, аския и лапар) не облагается подоходным налогом, который взимается с физических лиц.

7. Электронная отчетность власти перед гражданами республики

Вводится порядок электронной отчетности органов госуправления, их территориальных подразделений, а также Совета Министров
Республики Каракалпакстан, хокимиятов перед населением о своей деятельности.

8. Система QR на аукционных торгах

Результаты всех аукционных торгов отныне будут оформляться при помощи QR-кода. 

Кроме того, в систему E-IJRO AUKSION внедрят механизм, предусматривающий:

  • участие в аукционе через мобильные приложения, предоставляющие
    возможность идентификации личности путем "мобильной идентификации";
  • оформление договоров аренды объектов гоcсобственности через заключение двустороннего договора в электронной форме;
  • создание электронного каталога, содержащего подробную информацию об имеющихся на торгах лотах.

9. Электронный рейтинг в сфере строительства

Внедряется электронный рейтинг строительных подрядных организаций. Он будет автоматически формироваться по данным налоговой и статистической отчетности, а также на основе сведений Инспекции по контролю в сфере строительства.

10. Формирование ученых советов в ряде медвузов и новый факультет

В медицинских вузах, расположенных в Нукусе, Андижане, Бухаре, Самарканде, Ургенче и Фергане, будут организованы ученые советы по присуждению ученой степени доктора философии (PhD) и доктора наук (DSc).

Кроме того, в целях подготовки высококвалифицированных кадров в санитарно-
эпидемиологической сфере и в сфере общественного здоровья по специальностям бакалавриата и магистратуры в медицинских вузах откроется факультет "Медицинская профилактика и общественное здоровье".

11. Новые меры по развитию издательской и полиграфической сферы 

Подготовка к печати и издание печатной продукции на основе государственного
заказа, в том числе учебников и учебно-методических комплексов, будет осуществляться в порядке, установленном законодательством о государственных закупках, допускающем также возможность участия нерезидентов Узбекистана. 

Теги:
Минюст Узбекистана, изменения, Узбекистан



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