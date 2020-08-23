Что изменится в Узбекистане с 1 сентября 2020 года

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В Министерстве юстиции представили сводку изменений, которые ожидают жителей республики с начала следующего месяца.
1. Размер пенсий и пособий увеличится
Размеры пенсий, а также пособий, выдаваемых инвалидам с детства, престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, повысятся на 10%.
Их размеры теперь составят:
- базовая расчетная величина исчисления пенсии — 262 470 сумов;
- минимальный размер пенсии по возрасту — 513 350 сумов;
- минимальный размер пособия инвалидам с детства — 513 350 сумов;
- минимальный размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, — 315 030 сумов.
2. Изменится порядок вывоза за границу наличных денежных средств
С сентября физические лица смогут вывозить за пределы страны без специального разрешения до 70 миллионов сумов (около 6,8 тысячи долларов).
Обязательной декларации подлежит сумма, объем которой не превышает эквивалент в 100 миллионов сумов (примерно 9,7 тысячи долларов).
Ранее за пределы страны можно вывозить до 5 тысяч долларов с обязательной декларацией и до 2 тысячи долларов без декларации.
По мнению многих экспертов, увеличение лимита вывозы валюты из Узбекистана положительно скажется на трансграничной торговле и других операциях, которые начнут более активно развиваться.
3. Срок пребывания без регистрации составит 15 дней
Данные нововведения касаются правил регистрации граждан республики по месту постоянного проживания и месту временного пребывания в Ташкенте и Ташобласти:
- срок пребывания без регистрации по месту постоянного проживания и месту временного пребывания для граждан Узбекистана составит 15 дней (пока он составляет 10 дней);
- оформление регистрации будет производиться в течение одного дня (в настоящее время это 3 дня);
- отменяется порядок выписки с прежнего места постоянного проживания при регистрации граждан по другому месту постоянного проживания;
- отменяется практика проставления штампа в паспорт, домовую книгу либо поквартирную карточку при оформлении регистрации по месту постоянного проживания;
- отменяется порядок посещения военнообязанными отделов по делам обороны для снятия с воинского учета и принятия на воинский учет в процессе регистрации по месту постоянного проживания;
- не требуется согласие владельца жилья при предоставлении гражданином сведений о договоре аренды, взятом на учет в налоговых органах при регистрации по месту временного пребывания.
В Ташкенте и Ташкентской области регистрация по месту постоянного проживания и месту временного пребывания
граждан Узбекистана будет осуществляться через автоматизированную информационную систему "Манзил" МВД на основе принципа "одно окно" путем межведомственного электронного взаимодействия.
4. Нововведения в сфере экспорта и импорта
На тарифы на железнодорожные грузовые экспортные перевозки между Хорезмской областью и Ташкентом вводится скидка в размере 50%.
На приграничных таможенных постах также внедряется таможенная информационная система "Единое окно". Как итог — время оформления таможенного оформления сократится в 5 раз для экспорта и в 2 раза для импорта.
5. Изменения порядка списания безнадежной налоговой задолженности
С сентября следующие налоговые задолженности признаются безнадежными к взысканию:
- при ликвидации юридического лица – когда из-за недостаточности его имущества и (или) отсутствия возможности со стороны учредителей (участников) данного юрлица погасить его налоговую задолженность, в порядке, установленном в статье 91 Налогового кодекса;
- при объявлении индивидуального предпринимателя банкротом — когда из-за нехватки имущества должника, налоговая задолженность (или ее часть) остается невзысканной;
- при смерти физлица или при признании его умершим — когда из-за нехватки его имущества, в том числе, при переходе наследства в госсобственность, его налоговая задолженность остается невзысканной в порядке, определенном в статье 94 Налогового кодекса;
- при отсутствии наследников у умершего физлица или когда его наследник (наследники) отказываются от права наследования;
- при принятии судом решения об утере налоговым органом возможности взыскания налоговой задолженности в связи с истечением установленного срока ее взыскания (в том числе при вынесении судом решения об отказе в восстановлении просроченного срока подачи заявления о взыскании налоговой задолженности);
- когда иностранное юрлицо снято с учета в налоговых органах из-за недостаточности имущества постоянного представительства и отсутствия возможности его погашения нерезидентом Узбекистана, налоговая задолженность осталась невзысканной.
6. Скидки на аренду концертных залов за живое исполнение и новый порядок работы цирков
С сентября артистам начнут делать скидку 50% на аренду концертных залов, если они выступают без фонограммы.
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Разрешается постановка и исполнение драматических, музыкальных и музыкально-драматических произведений, приобретенных Министерством культуры и предназначенных для публичного исполнения также в частных театрах.
Также со следующего месяца:
- не требуется разрешение на проведение массового мероприятия и других документов разрешительного характера для зрелищных мероприятий, проводимых передвижными цирками. При этом организаторы мероприятия не менее чем за 10 дней в письменной форме уведомляют ОВД о месте и времени их проведения;
- ОВД, Нацгвардия и органы Министерства по чрезвычайным ситуациям обеспечивают общественный порядок и пожарную безопасность на зрелищных мероприятиях, проводимых передвижными цирками без взимания платы;
- за мероприятия, проводимые передвижными цирками в парках культуры и отдыха и спортивных сооружениях системы госорганов и организаций, а также на скверах и других открытых пространствах, арендная плата и другие виды платежей не взимаются;
- деятельность самозанятых граждан по сохранению и использованию объектов нематериального культурного наследия (дорбоз, аския и лапар) не облагается подоходным налогом, который взимается с физических лиц.
7. Электронная отчетность власти перед гражданами республики
Вводится порядок электронной отчетности органов госуправления, их территориальных подразделений, а также Совета Министров
Республики Каракалпакстан, хокимиятов перед населением о своей деятельности.
8. Система QR на аукционных торгах
Результаты всех аукционных торгов отныне будут оформляться при помощи QR-кода.
Кроме того, в систему E-IJRO AUKSION внедрят механизм, предусматривающий:
- участие в аукционе через мобильные приложения, предоставляющие
возможность идентификации личности путем "мобильной идентификации";
- оформление договоров аренды объектов гоcсобственности через заключение двустороннего договора в электронной форме;
- создание электронного каталога, содержащего подробную информацию об имеющихся на торгах лотах.
9. Электронный рейтинг в сфере строительства
Внедряется электронный рейтинг строительных подрядных организаций. Он будет автоматически формироваться по данным налоговой и статистической отчетности, а также на основе сведений Инспекции по контролю в сфере строительства.
10. Формирование ученых советов в ряде медвузов и новый факультет
В медицинских вузах, расположенных в Нукусе, Андижане, Бухаре, Самарканде, Ургенче и Фергане, будут организованы ученые советы по присуждению ученой степени доктора философии (PhD) и доктора наук (DSc).
Кроме того, в целях подготовки высококвалифицированных кадров в санитарно-
эпидемиологической сфере и в сфере общественного здоровья по специальностям бакалавриата и магистратуры в медицинских вузах откроется факультет "Медицинская профилактика и общественное здоровье".
11. Новые меры по развитию издательской и полиграфической сферы
Подготовка к печати и издание печатной продукции на основе государственного
заказа, в том числе учебников и учебно-методических комплексов, будет осуществляться в порядке, установленном законодательством о государственных закупках, допускающем также возможность участия нерезидентов Узбекистана.