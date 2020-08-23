Президент выразил соболезнования семье Камалова — фото с траурной церемонии

Сегодня Мирзиёев прибыл в Бухару для участия в траурных мероприятиях в память о Кариме Камалове. И. о. хокима Бухарской области ушел из жизни вчера в возрасте 65 лет.

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев посетил в Бухаре дом Карима Камалова и выразил соболезнования его семье.

Пресс-служба президента Узбекистана Траурные мероприятия в память о Кариме Камалове, исполнявшем обязанности хокима Бухарской области

"Карим-ака был очень хорошим человеком с чистым сердцем и исключительным трудолюбием. Огромна его заслуга в осуществлении преобразований в Бухаре. И еще многое он планировал сделать. Честно и преданно, не жалея себя, работал во имя интересов людей. Не могли не повлиять на состояние его здоровья и тяжелые дни, пережитые когда-то из-за несправедливости", — отметил Мирзиёев.

Президент подчеркнул, что государства и народ Узбекистана никогда не забудут самоотверженную служба Камалова.

Мирзиёев посетил могилу и.о. хокима Бухарской области Камалова — фото >>

Затем состоялось посещение мавзолея Бахоуддина Накшбанда, где были прочитаны суры из Корана.

О том, что Камалов скончался на 66-м году жизни, стало известно вчера. У него был обнаружен COVID-19.