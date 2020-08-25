Занятия в школах предложено сократить с 45 до 30 минут

Под запретом остаются собрания, концерты, соревнования и общественные мероприятия. В период действия карантинных мер столовые и буфеты работать не будут.

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. На брифинге в штабе АИМК озвучили санитарные требования и правила, которые рекомендуется внедрить в школах перед началом обучения в традиционном формате.

Необходимо создать в кабинетах условия для мытья рук и регулярно дезинфицировать и проветривать помещения. В классах будут установлены дозаторы антисептиков, а школам потребуется создать резерв этих средств. С данной целью школы подпишут контракт с дезинфекционными станциями, предусматривающий проведение обработки помещений.

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Учащиеся должны носить маску не более трех часов и регулярно ее менять. При этом Агентство санэпидблагополучия рекомендует организовать обучение в несколько смен.

"Мы рекомендуем максимально сократить продолжительность занятия — до 30 минут. А также предлагаем определить время занятий с 8.00 до 15.30, разработать расписание уроков", — отметил в рамках брифинга замглавы Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Бахром Алматов.

Однако окончательное расписание и продолжительность уроков еще под вопросом. По словам министра образования, не все педагоги смогут выстроить занятия в новом режиме.

Под запретом остаются собрания, концерты, соревнования и общественные мероприятия. В период действия карантинных мер столовые и буфеты работать не будут.

Согласно требованиям, если в одном классе коронавирус одновременно выявят более чем у трех учеников, то он будет закрыт на карантин и переведен в онлайн-режим.

Сегодня Абдулла Арипов объявил о решении с 7 сентября в качестве эксперимента открыть школы в "зеленых" зонах, а с 14 сентября - школы во всех регионах.

Учеба будет проходить в порядке "классного режима", то есть дети не будут ходить из кабинета в кабинет.