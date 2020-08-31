К работе в школах Узбекистана привлекут 10 тысяч медиков

Ранее глава республики поручил начать новый учебный год с 14 сентября. Строгий врачебный контроль всех образовательных учреждений — одно из санитарных требований для их открытия.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Десять тысяч медиков будут направлены в школы Узбекистана для обеспечения контроля за эпидемиологической ситуации в них.

Об этом заявил глава Минздрава республики Алишер Шадманов на видеоселекторном совещании, посвященном организации нового учебного года.

По его словам, при необходимости в школы будут также привлечены дополнительные медработники.

Также министр здравоохранения отметил важность сотрудничества работников санитарно-эпидемиологической службы с представителями образовательных учреждений.

Ранее Шадманов заявил, что нельзя допустить превращения учебных заведений в очаг эпидемии COVID-19.

Напомним, власти республики приняли решение организовать учебный процесс в школах одновременно двумя способами — в традиционной форме, как хотели многие родители, и в дистанционной форме.

С учетом мнения населения и решения кенгашей Мирзиёев поручил МНО начать новый учебный год с 14 сентября.