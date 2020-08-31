К работе в школах Узбекистана привлекут 10 тысяч медиков

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Десять тысяч медиков будут направлены в школы Узбекистана для обеспечения контроля за эпидемиологической ситуации в них.
Об этом заявил глава Минздрава республики Алишер Шадманов на видеоселекторном совещании, посвященном организации нового учебного года.
По его словам, при необходимости в школы будут также привлечены дополнительные медработники.
Также министр здравоохранения отметил важность сотрудничества работников санитарно-эпидемиологической службы с представителями образовательных учреждений.
Ранее Шадманов заявил, что нельзя допустить превращения учебных заведений в очаг эпидемии COVID-19.
Напомним, власти республики приняли решение организовать учебный процесс в школах одновременно двумя способами — в традиционной форме, как хотели многие родители, и в дистанционной форме.
С учетом мнения населения и решения кенгашей Мирзиёев поручил МНО начать новый учебный год с 14 сентября.