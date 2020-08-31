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Студенты на лекции

Иностранным студентам могут разрешить вернуться на учебу в РФ

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200831/14880458.html

Зампред Комитета Госдумы России по образованию и науке Максим Зайцев попросил министра науки и высшего образования Валерия Фалькова разрешить иностранным учащимся въехать в РФ для для очного обучения.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik, Лев Рыжков. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Максим Зайцев рассказал Sputnik, что обращение с просьбой впустить на территорию РФ иностранных студентов уже рассматривается.

"Мы поговорили с правительством на эту тему, и сейчас этот вопрос активно прорабатывается. Думаю, что в скором времени всем иностранным студентам дадут возможность обучаться в российских вузах", - заверил парламентарий.

Ответ правительства на эту инициативу, по словам парламентария, может поступить в ближайшее время.

"Такого рода вопросы рассматривают оперативно, - говорит Максим Зайцев. — Думаю, что ответ будет максимум в конце недели, скорее всего, уже 2-3 сентября".

Решается также, какие ограничения ждут студентов, когда они прибудут в Россию.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© Sputnik / Екатерина Штукина
Студенты из закрытых стран продолжат учебу в РФ дистанционно — Фальков
"Прорабатывается два варианта, — пояснил Зайцев. — Либо студенты должны будут отсидеть карантин, либо сразу после сдачи анализов смогут приступать к обучению".

В министерстве науки и высшего образования пока воздержались от комментариев относительно данной инициативы и заявили, что ждут распоряжения правительства.

Въезд на территорию России для иностранных граждан был ограничен в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. В июле ряд категорий иностранных граждан получил разрешение на въезд в РФ.

Ранее Узбекистан вывез из РФ несколько сотен студентов, пожелавших на время карантина вернуться на родину.

Теги:
коронавирус, Образование, студенты, Россия, Узбекистан



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