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Вступительные экзамены в магистратуры Узбекистана пройдут с 8 по 20 сентября

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200902/14892172/Vstupitelnye-ekzameny-v-magistratury-Uzbekistana-proydut-s-8-po-20-sentyabrya.html

В связи с эпидемией коронавируса тестовые испытания пришлось перенести с августа на сентябрь.

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана опубликовало информацию по поводу вступительных испытаний в магистратуру.

Хокимият Ташкентской области
Абитуриентов попросили приходить на вступительные экзамены заранее

Отмечается, что экзамены начнутся с 8 сентября и завершатся 20 сентября этого года.

Напомним, что в связи с пандемией COVID-19 тестовые испытания пришлось перенести с августа на сентябрь. 

Они будут проводиться в строгом соответствии с требованиями карантина.

В Узбекистане начались вступительные экзамены — памятка абитуриентам >>

Напомним: в этом году для обучения в вузах выделено 162 364 места в бакалавриате и 10 425 в магистратуре.

Заявления на поступление подали свыше полутора миллионов человек, а средний конкурс составляет 10 претендентов на одно место.

Теги:
вузы, вступительные экзамены, Образование, магистратура



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