Вступительные экзамены в магистратуры Узбекистана пройдут с 8 по 20 сентября

В связи с эпидемией коронавируса тестовые испытания пришлось перенести с августа на сентябрь.

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана опубликовало информацию по поводу вступительных испытаний в магистратуру.

Отмечается, что экзамены начнутся с 8 сентября и завершатся 20 сентября этого года.

Напомним, что в связи с пандемией COVID-19 тестовые испытания пришлось перенести с августа на сентябрь.

Они будут проводиться в строгом соответствии с требованиями карантина.

В Узбекистане начались вступительные экзамены — памятка абитуриентам >>

Напомним: в этом году для обучения в вузах выделено 162 364 места в бакалавриате и 10 425 в магистратуре.

Заявления на поступление подали свыше полутора миллионов человек, а средний конкурс составляет 10 претендентов на одно место.