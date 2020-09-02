Кто должен обеспечивать школы средствами дезинфекции — разъяснение МНО

Ранее в соцсетях появились списки санитарно-гигиенических средств, закупку которых предлагается оплатить родителям и учителям.

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана прокомментировало появление в социальных сетях списков средств дезинфекции для школ, приобретение которых предлагается оплатить родителям и педагогам.

В ведомстве напомнили, что президент Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам подготовки к учебному году поручил ответственным министерствам закупить пирометры и дозаторы для образовательных учреждений и поставить их в регионы. За это отвечают областные хокимияты и спонсорские организации, подчеркивается в публикации.

Кроме того, ответственность за всестороннее содействие школам несут местные власти — согласно указу главы государства "О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием".

"В связи с этим сообщаем, что ни одно дезинфицирующее средство, используемое при организации учебного процесса в школах, не закупается учителями. Родители будут обеспечивать своих детей только медицинскими масками и антисептическими средствами для их личной гигиены. Все пирометры, дезинфицирующие средства и антисептики для школ будут доставляться в них централизованно", — заявили в МНО.

Если администрация школы предлагает оплатить закупку антисептиков, учителям необходимо обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, школы в Узбекистане начнут работать очно с 5 сентября — при соблюдении строгих санитарных норм.