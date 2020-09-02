Высочайший небоскреб в мире окрасили в цвета флага Узбекистана — видео

Таким образом в Дубае поздравили узбекский народ с их национальным праздником, который отмечался в стране уже 29-й раз.

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Накануне в Узбекистане прошло празднование 29-й годовщины Дня независимости.

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С этой памятной датой главу государства Шавката Мирзёева поздравили лидеры многих стран: России, США, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции и Туркменистана.

Окрасился в цвета национального флага Узбекистана и самый высокий в мире небоскреб "Бурдж-Халифа" в Объединенных Арабских Эмиратах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Burj Khalifa (@burjkhalifa) 1 Сен 2020 в 10:12 PDT

Его высота составляет 828 метров. В прошлом году знаменитую башню в ОАЭ также украсил государственный флаг Узбекистана в связи с визитом в страну Мирзиёева.

Отметим, что небоскреб "Бурдж-Халифа" регулярно подсвечивают в цвета флага той или иной страны, в которой отмечаются важные праздники. Иллюминацию также включают, если в каком-либо государстве происходит чрезвычайное происшествие и объявляется национальный траур.