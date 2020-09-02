Коронавирус в Узбекистане: главное на 2 сентября

В республике планируют привить от гриппа миллион человек и начались вступительные экзамены. Подробности - читайте в обзоре.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

В Узбекистане за день выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных на 2 сентября достигло 42437.

Среди новых случаев 51 зафиксирован в Ташкенте, 8 – в Ташкентской области и 8 – в Бухарской области.

Динамика выздоровлений

Всего в стране выздоровели 39862 (+198 за день) человек с коронавирусной инфекцией (93%), еще 2248 пациентов продолжают лечение.

Летальные исходы

За день от коронавируса скончался один человек – 77-летняя женщина.

В Узбекистане планируют привить против гриппа более миллиона человек

Для осуществления данного мероприятия на сегодняшний день Государственной санитарной службой осуществляется работа по определению количества учителей, медицинских работников и работников дошкольных учреждений, составлению их списка.

Дезинфицирующие средства в школы будут поставлены местными властями, а не учителями

В социальных сетях распространяются списки различных санитарно-гигиенических средств, которые требуется приобрести родителям и учителям для организации учебного процесса в школах в условиях пандемии.

В МНО заверили, что ни одно дезинфицирующее средство, используемое при организации учебного процесса в школах, не закупается учителями. Родители будут обеспечивать своих детей только медицинскими масками и антисептическими средствами.

В Узбекистане начались вступительные экзамены

Сегодня в Узбекистане стартовали вступительные экзамены на 2020/2021 учебный год.

В связи с тем что экзамены проводятся на улицах, абитуриентам разрешено приходить в головных уборах.

Академические лицеи начали учебный год в онлайн-режиме

Ранее среди родителей учащихся лицеев был проведен опрос касательно начала учебы в дистанционном или традиционном формате. По результатам анализа опросов, было решено, что учеба начнется в онлайн-формате.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 25,3 млн человек. Зафиксировано свыше 848 тысяча летальных исходов, вылечилось 16,7 млн жителей.