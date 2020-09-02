Коронавирус в Узбекистане: главное на 2 сентября

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Динамика заражений
В Узбекистане за день выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных на 2 сентября достигло 42437.
Среди новых случаев 51 зафиксирован в Ташкенте, 8 – в Ташкентской области и 8 – в Бухарской области.
Динамика выздоровлений
Всего в стране выздоровели 39862 (+198 за день) человек с коронавирусной инфекцией (93%), еще 2248 пациентов продолжают лечение.
Летальные исходы
За день от коронавируса скончался один человек – 77-летняя женщина.
В Узбекистане планируют привить против гриппа более миллиона человек
Для осуществления данного мероприятия на сегодняшний день Государственной санитарной службой осуществляется работа по определению количества учителей, медицинских работников и работников дошкольных учреждений, составлению их списка.
Дезинфицирующие средства в школы будут поставлены местными властями, а не учителями
В социальных сетях распространяются списки различных санитарно-гигиенических средств, которые требуется приобрести родителям и учителям для организации учебного процесса в школах в условиях пандемии.
В МНО заверили, что ни одно дезинфицирующее средство, используемое при организации учебного процесса в школах, не закупается учителями. Родители будут обеспечивать своих детей только медицинскими масками и антисептическими средствами.
В Узбекистане начались вступительные экзамены
Сегодня в Узбекистане стартовали вступительные экзамены на 2020/2021 учебный год.
В связи с тем что экзамены проводятся на улицах, абитуриентам разрешено приходить в головных уборах.
Академические лицеи начали учебный год в онлайн-режиме
Ранее среди родителей учащихся лицеев был проведен опрос касательно начала учебы в дистанционном или традиционном формате. По результатам анализа опросов, было решено, что учеба начнется в онлайн-формате.
Распространение COVID-19 в мире
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 25,3 млн человек. Зафиксировано свыше 848 тысяча летальных исходов, вылечилось 16,7 млн жителей.