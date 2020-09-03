Коронавирус в Узбекистане: главное на 3 сентября

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Динамика заражений
По состоянию на 17:00 часов 3 сентября в Узбекистане число зарегистрированных случаев коронавируса составляет 42688 (+53).
Новые случаи выявлены: 47 - в Ташкентской области; 6 - в Андижанской области.
Динамика выздоровлений
В настоящее время в стране выздоровел 40081 (+198) пациент. Получают лечение - 2274.
Летальные исходы
Скончались еще две пациентки: 71-летняя жительница Чиназского района О.А. и 46-летняя жительница Алмазарского района Н.М.
Uzbekistan Airways восстанавливает регулярные международные авиасообщения
Uzbekistan Airways начинает поэтапное возобновление международного авиасообщения на регулярной основе.
- Ташкент-Дубай-Ташкент – 1 раз в неделю с 4 сентября по пятницам;
- Ташкент-Франкфурт-Ташкент – 1 раз в неделю с 10 сентября по четвергам;
- Ташкент-Алматы-Ташкент – 1 раз в неделю с 11 сентября по пятницам;
- Ташкент-Бишкек-Ташкент – 1 раз в неделю с 14 сентября по понедельникам;
- Ташкент-Стамбул-Ташкент – 4, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 28 и 30 сентября.
Как снизить вероятность заражения COVID-19 в школах — ответили в штабе
"В первую очередь, каждый родитель должен понимать, что самая безопасная среда для ребенка и для него самого — это дом. При выходе на улицу есть высокий риск заразиться болезнью. Что касается школ, количество детей, отправившихся на учебу, будет больше. Нам известно, что если за пределами дома находятся больше 2-3 человек, то растет вероятность заражения", заявила член штаба Севара Убайдуллаева.
США передали Узбекистану 200 аппаратов искусственной вентиляции легких
С участием министра здравоохранения Алишера Шадманова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Узбекистане Дэниела Розенблюма состоялась церемония вручения 200 современных аппаратов ИВЛ, предоставленных Узбекистану правительством США через Агентство США по международному развитию (USAID) для содействия в борьбе с COVID-19, сообщает отдел по связям с общественностью Минздрава Республики Узбекистан.
Правительство Узбекистана приняло посткризисную программу по восстановлению экономики
Ответственным ведомствам поручено реализовать макроэкономическую политику, направленную на поддержание развития ключевых секторов экономики в 2020 году и обеспечение устойчивого экономического роста на уровне 5-5,5% с 2021 года.
Распространение COVID-19 в мире
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 26,1 млн человек. Зафиксировано свыше 864 тысячи летальных исходов, вылечилось 17,3 млн жителей.