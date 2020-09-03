Коронавирус в Узбекистане: главное на 3 сентября

Восстановление международного авиасообщения, посткризисная программа по восстановлению экономики и многое другое. Читайте в нашем обзоре.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

По состоянию на 17:00 часов 3 сентября в Узбекистане число зарегистрированных случаев коронавируса составляет 42688 (+53).

Новые случаи выявлены: 47 - в Ташкентской области; 6 - в Андижанской области.

Динамика выздоровлений

В настоящее время в стране выздоровел 40081 (+198) пациент. Получают лечение - 2274.

Летальные исходы

Скончались еще две пациентки: 71-летняя жительница Чиназского района О.А. и 46-летняя жительница Алмазарского района Н.М.

Uzbekistan Airways восстанавливает регулярные международные авиасообщения

Uzbekistan Airways начинает поэтапное возобновление международного авиасообщения на регулярной основе.

- Ташкент-Дубай-Ташкент – 1 раз в неделю с 4 сентября по пятницам;

- Ташкент-Франкфурт-Ташкент – 1 раз в неделю с 10 сентября по четвергам;

- Ташкент-Алматы-Ташкент – 1 раз в неделю с 11 сентября по пятницам;

- Ташкент-Бишкек-Ташкент – 1 раз в неделю с 14 сентября по понедельникам;

- Ташкент-Стамбул-Ташкент – 4, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 28 и 30 сентября.

Как снизить вероятность заражения COVID-19 в школах — ответили в штабе

"В первую очередь, каждый родитель должен понимать, что самая безопасная среда для ребенка и для него самого — это дом. При выходе на улицу есть высокий риск заразиться болезнью. Что касается школ, количество детей, отправившихся на учебу, будет больше. Нам известно, что если за пределами дома находятся больше 2-3 человек, то растет вероятность заражения", заявила член штаба Севара Убайдуллаева.

США передали Узбекистану 200 аппаратов искусственной вентиляции легких

С участием министра здравоохранения Алишера Шадманова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Узбекистане Дэниела Розенблюма состоялась церемония вручения 200 современных аппаратов ИВЛ, предоставленных Узбекистану правительством США через Агентство США по международному развитию (USAID) для содействия в борьбе с COVID-19, сообщает отдел по связям с общественностью Минздрава Республики Узбекистан.

Правительство Узбекистана приняло посткризисную программу по восстановлению экономики

Ответственным ведомствам поручено реализовать макроэкономическую политику, направленную на поддержание развития ключевых секторов экономики в 2020 году и обеспечение устойчивого экономического роста на уровне 5-5,5% с 2021 года.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 26,1 млн человек. Зафиксировано свыше 864 тысячи летальных исходов, вылечилось 17,3 млн жителей.