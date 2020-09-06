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Города мира. Нью-Йорк

Uzbekistan Airways объявила о запуске двух рейсов в Нью-Йорк — даты

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200906/14918441/Uzbekistan-Airways-obyavila-o-zapuske-dvukh-reysov-v-Nyu-York--daty.html

Стоимость билета в одну сторону начинается от 10 миллиона 244 тысяч сумов. О том, как их можно приобрести, читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways запустила два рейса по маршруту Ташкент – Нью-Йорк – Ташкент. 

Они будут выполнены 17 и 27 сентября по следующему графику:

  • Ташкент—Нью-Йорк — вылет в 06.45, прибытие в 10.55 (по местному времени);

  • Нью-Йорк—Ташкент — вылет 12.55, прибытие 09.55+1 (по местному времени).

"Авиабилеты на рейсы Ташкент—Нью-Йорк можно приобрести в филиале "Uzbekistan Airways Sales", на официальном сайте авиакомпании (в том числе, через мобильное приложение АО) и в офисах агентств по продаже авиаперевозок "Uzbekistan Airways", — говорится в официальном сообщении.

Чтобы купить обратный билет до Ташкента, необходимо обратиться в Генеральное консульство Узбекистана в Нью-Йорке.

За полгода убыток Uzbekistan Airways составил свыше 767 млрд сумов >>

На днях АО Uzbekistan Airways объявила о поэтапном возобновлении регулярного международного авиасообщения. Ознакомиться с направлениями и условиями, при которых пассажиры будут допущены на борт, можно здесь.

Теги:
авиабилет, самолет, США, Нью-Йорк, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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