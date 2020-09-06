Uzbekistan Airways объявила о запуске двух рейсов в Нью-Йорк — даты

Стоимость билета в одну сторону начинается от 10 миллиона 244 тысяч сумов. О том, как их можно приобрести, читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways запустила два рейса по маршруту Ташкент – Нью-Йорк – Ташкент.

Они будут выполнены 17 и 27 сентября по следующему графику:

Ташкент—Нью-Йорк — вылет в 06.45, прибытие в 10.55 (по местному времени);

Нью-Йорк—Ташкент — вылет 12.55, прибытие 09.55+1 (по местному времени).

"Авиабилеты на рейсы Ташкент—Нью-Йорк можно приобрести в филиале "Uzbekistan Airways Sales", на официальном сайте авиакомпании (в том числе, через мобильное приложение АО) и в офисах агентств по продаже авиаперевозок "Uzbekistan Airways", — говорится в официальном сообщении.

Чтобы купить обратный билет до Ташкента, необходимо обратиться в Генеральное консульство Узбекистана в Нью-Йорке.

За полгода убыток Uzbekistan Airways составил свыше 767 млрд сумов >>

На днях АО Uzbekistan Airways объявила о поэтапном возобновлении регулярного международного авиасообщения. Ознакомиться с направлениями и условиями, при которых пассажиры будут допущены на борт, можно здесь.