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Абитуриенты сдают вступительные экзамены на стадионе Пахтакор

Приняты меры в отношении абитуриентов, опубликовавших тесты в соцсетях, — ГЦТ

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Также в Центре информировали, что 5 сентября в Ташкенте был выявлен наблюдатель, пытавшийся оказать помощь абитуриенту в период тестовых испытаний.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Государственном центре тестирования сообщили о проведенной проверке, организованной после распространившейся в Интернете фотографии экзаменационных заданий, сделанной 2-3 сентября.

С помощью компьютерной базы данных удалось вычислить, что блоки вопросов были предназначены для следующих секций:

  • группа 159, первая смена, сектор 4 Ферганской области (город Маргилан), 2 сентября;
  • группа 125, первая смена, сектор 6 Андижанской области, 3 сентября;
  • группа 26, первая смена, сектор 1 Хорезмской области, 3 сентября.
Девушка радуется своей фамилии в списках зачисленных абитуриентов
© Sputnik / Евгений Биятов
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Во время оперативной проверки были выявлены студенты-правонарушители. Стало известно, что троих отстранили сразу во время экзамена, одного – после.

Кроме того, в Центре информировали, что 5 сентября в Ташкенте был выявлен наблюдатель, который пытался оказать помощь абитуриенту в период тестовых испытаний.

В ходе проведенной проверки был доказан факт совершения противоправных действий, произошедший 5 сентября на проспекте в Студенческом городке.

"Все личности граждан, имеющих отношение к данному инциденту, были установлены. Сведения направлены в уполномоченный организации для принятия соответствующих мер", - отмечено в сообщении.

Напомним: ранее в социальных сетях распространилось видео, вызвавшее общественный резонанс. На нем было зафиксировано, как наблюдатель вступительного экзамена якобы подложил абитуриенту под парту мобильный телефон. Однако в ходе проведенной проверки в ГЦТ установили, что это была медицинская маска. 




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