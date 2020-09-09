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В Бухаре абитуриентка пыталась спрятать телефон в нижнем белье — ее поймали

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200909/14939403/V-Bukhare-abiturientka-pytalas-spryatat-telefon-v-nizhnem-bele--ee-poymali.html

Об аналогичных попытках выпускников сдать "хитростью" вступительные испытания читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В период проведения вступительных испытаний некоторые выпускники школ идут нечестным путем, пронося с собой на территорию экзаменов гаджеты и другие электронные устройства.

МВД Узбекистана
В Самарканде задержан мужчина, изготавливавший на заказ гаджеты для абитуриентов

Один из таких случаев произошел в спортивном комплексе "Бухара" во время первой смены тестовых испытаний.

Там организаторы вычислили и поймали девушку, спрятавшую телефон в нижнем белье.

Были зафиксированы и другие случаи нарушения правила сдачи экзаменов среди абитуриентов.

Так, к примеру, школьница из города Галаосиё спрятала в нижнем белье микронаушник Bluetooth. Те же, у кого не было гаджетов, решили воспользоваться традиционными шпаргалками: у одного ученика их обнаружили на спине, другая выпускница спрятала их в платке.

Приняты меры в отношении абитуриентов, опубликовавших тесты в соцсетях, — ГЦТ >>

Некоторые абитуриенты пошли дальше — учащаяся из Вобкента вовсе пришла на экзамен вместо своей сестры.

И это все в первую смену вступительных экзаменов.

В Коканде абитуриент пытался пронести гаджет на экзамен — как его наказали >>

Отмечается, что во вторую смену организаторы выявили шесть аналогичных случаев и приняли соответствующие меры.

Теги:
телефон, поступление в университет, вступительные экзамены, абитуриенты, Бухара



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