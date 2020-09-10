Первоклассники Узбекистана 14 сентября получат подарки от президента

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Первоклассники Узбекистана 14 сентября, в день начала учебы в школах, традиционно получат подарки от президента страны, сообщается на Telegram-канале Министерства народного образования.
Они будут вручены 650 тысячам девочек и мальчиков вне зависимости от того, какую форму обучения выбрали для них родители в условиях пандемии — очную или дистанционную.
Подарки, предназначенные для детей, обучающихся дома, будут переданы их мамам и папам, уточнили в МНО.
Напомним, в понедельник в 329 школах начались учебные занятия в качестве эксперимента после смягчения карантина. Решение о возобновлении их работы было принято местными кенгашами народных депутатов на основе заключения центров санитарно-эпидемиологического надзора.
В среду свои двери для девочек и мальчиков открыли еще четыре учебных заведения — школы №40 Шайхантахурского района, №266 Сергелийского района, №289 Бектемирского района и №295 Учтепинского района Ташкента. До конца недели заработают 16 образовательных учреждений.
Всего в республике насчитывается почти десять тысяч средних школ, где учатся более шести миллионов детей.