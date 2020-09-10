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Врач у постели пациента во время обхода в госпитале

Коронавирус в Узбекистане: главное на 10 сентября

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200910/14948102/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-10-sentyabrya-.html

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 2 594 пациента. Количество выздоровевших за весь период составило 42 509 человек.  

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

Согласно данным Министерства здравоохранения, в Узбекистане зарегистрировано 45 473 случая заболевания коронавирусом.

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 2 594 пациента в соответствии со стандартами, установленными врачами.

Динамика выздоровлений

По информации Министерства здравоохранения, количество выздоровевших за весь период составило 42 509 человек.  

Скончались четыре пациента с коронавирусом

От коронавирусной инфекции скончались четыре человека, среди них трое мужчин и одна женщина. Несмотря на квалифицированную помощь врачей, пациенты умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Кыргызстан с середины сентября возобновит авиасообщение с Узбекистаном

С середины сентября Кыргызстан восстановит регулярные рейсы с Узбекистаном и Казахстаном. В данный момент ведутся работы по возобновлению регулярных рейсов с 14 сентября по маршруту Ташкент - Бишкек - Ташкент. 

В Бекабадское отделение скорой помощи доставлены новые реанимобили 

Отделению неотложной медицинской помощи Бекабадского района выделили четыре реанимобиля, оснащенные современным оборудованием. В частности, областная администрация передала три машины скорой помощи Damas. Один автомобиль марки Volkswagen был приобретен районным управлением. 

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире составило более 27,9 млн человек. Зафиксировано свыше 904 тысячи летальных исходов, вылечились 18,8 млн жителей.

 

 

Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Миздрав Узбекистана, коронавирус, Узбекистан



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