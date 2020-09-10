Коронавирус в Узбекистане: главное на 10 сентября

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 2 594 пациента. Количество выздоровевших за весь период составило 42 509 человек.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

Согласно данным Министерства здравоохранения, в Узбекистане зарегистрировано 45 473 случая заболевания коронавирусом.

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 2 594 пациента в соответствии со стандартами, установленными врачами.

Динамика выздоровлений

По информации Министерства здравоохранения, количество выздоровевших за весь период составило 42 509 человек.

Скончались четыре пациента с коронавирусом

От коронавирусной инфекции скончались четыре человека, среди них трое мужчин и одна женщина. Несмотря на квалифицированную помощь врачей, пациенты умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Кыргызстан с середины сентября возобновит авиасообщение с Узбекистаном

С середины сентября Кыргызстан восстановит регулярные рейсы с Узбекистаном и Казахстаном. В данный момент ведутся работы по возобновлению регулярных рейсов с 14 сентября по маршруту Ташкент - Бишкек - Ташкент.

В Бекабадское отделение скорой помощи доставлены новые реанимобили

Отделению неотложной медицинской помощи Бекабадского района выделили четыре реанимобиля, оснащенные современным оборудованием. В частности, областная администрация передала три машины скорой помощи Damas. Один автомобиль марки Volkswagen был приобретен районным управлением.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире составило более 27,9 млн человек. Зафиксировано свыше 904 тысячи летальных исходов, вылечились 18,8 млн жителей.