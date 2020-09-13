В МНО предупредили родителей о необходимости контроля за обучением ребенка на дому

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Родители, решившие не отправлять ребенка в школу, должны контролировать его обучение на дому. Об этом предупредили в Министерстве народного образования.
В ведомстве отметили, что окончательное решение относительно формата обучения принимается именно родителями.
Администрации школы запрещено оказывать давление на родителей в данном вопросе, добавили в МНО.
Отмечается, что во время телеуроков проекта "Онлайн школа" будут транслироваться занятия всех классов, а в традиционном формате школы будут открываться поэтапно, исходя из готовности.
"Информация о школах, начавших деятельность в традиционном формате, будет регулярно предоставляться областными и районными отделениями народного образования в социальных сетях и на сайте", — подчеркнули в ведомстве.
Новый учебный год в государственных школах Узбекистана, согласно распоряжению президента, начнется с 14 сентября.
Однако ряд образовательных учреждений республики открыли свои двери раньше. Решение о возобновлении их деятельности было принято местными кенгашами народных депутатов на основе заключения Центров санэпиднадзора.
Завтра первоклассники Узбекистана традиционно получат подарки от президента страны.
Они будут вручены 650 тысячам девочек и мальчиков вне зависимости от того, какую форму обучения выбрали для них родители в условиях пандемии — очную или дистанционную.
Презенты, предназначенные для детей, обучающихся дома, будут переданы их мамам и папам.