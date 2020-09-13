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В МНО предупредили родителей о необходимости контроля за обучением ребенка на дому

Пресс-служба МНО
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Новый учебный год в государственных школах Узбекистана, согласно распоряжению президента, начнется с завтрашнего дня. Решение о том, в каком формате ребенок начнет обучение, принимают родители.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Родители, решившие не отправлять ребенка в школу, должны контролировать его обучение на дому. Об этом предупредили в Министерстве народного образования.

Министерство народного образования Узбекистана
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В ведомстве отметили, что окончательное решение относительно формата обучения принимается именно родителями. 

Администрации школы запрещено оказывать давление на родителей в данном вопросе, добавили в МНО. 

Отмечается, что во время телеуроков проекта "Онлайн школа" будут транслироваться занятия всех классов, а в традиционном формате школы будут открываться поэтапно, исходя из готовности.

"Информация о школах, начавших деятельность в традиционном формате, будет регулярно предоставляться областными и районными отделениями народного образования в социальных сетях и на сайте", — подчеркнули в ведомстве.

Новый учебный год в государственных школах Узбекистана, согласно распоряжению президента, начнется с 14 сентября.

© Sputnik / Кирилл Брага
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Однако ряд образовательных учреждений республики открыли свои двери раньше. Решение о возобновлении их деятельности было принято местными кенгашами народных депутатов на основе заключения Центров санэпиднадзора.

Завтра первоклассники Узбекистана традиционно получат подарки от президента страны. 

Они будут вручены 650 тысячам девочек и мальчиков вне зависимости от того, какую форму обучения выбрали для них родители в условиях пандемии — очную или дистанционную. 

Презенты, предназначенные для детей, обучающихся дома, будут переданы их мамам и папам.

Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, дети, Обучение, Образование, школьники, школа



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